Gut aussehen möchte wohl jeder. Doch wenn es darum geht, dafür den Hintern hochzubekommen oder Verzicht zu üben, nimmt die Bereitschaft deutlich ab. Nahrungsergänzungsmittel mit Kollagen zum Trinken versprechen Schönheit von innen, ganz ohne lästigen Aufwand. Warentest hat sie getestet.

Wer andere für sich einnehmen möchte, feilt auch an seiner Optik. Und wer möchte das nicht. Denn begehrenswert zu sein, dient der Fortpflanzung. Wer meint, sein Erscheinungsbild nur seines Spiegelbildes wegen aufzuhübschen, irrt, das genetische Programm des Homo Sapiens lügt nicht. Es gilt, von möglichst vielen potenziellen Sexualpartnern als attraktiv wahrgenommen zu werden. Eben auch durch ein vitales Aussehen ohne störende Falten und schlaffe Haut.

Derlei Anzeichen der Hautalterung lassen sich zwar auch durch regelmäßigen Sport, Sonnenschutz und eine gesunde Ernährung/Lebensweise reduzieren, doch das benötigt zugegebenermaßen einiges an Aufwand und Verzicht. Wie gut, dass Nahrungsergänzungsmittel mit Kollagen beziehungsweise Hyaluronsäure zum Trinken "weniger sichtbare Falten" oder "Schönheit von innen" versprechen.

Trick mit Vitaminen

Hyaluronsäure und Kollagen kommen von Natur aus in Haut und Bindegewebe vor, halten sie straff, elastisch und glatt. Doch mit fortschreitendem Alter produziert der Körper weniger davon. Die Folge: Augenbrauen, Wangen, Mundwinkel rutschen nach unten, Falten werden tiefer und sichtbarer. Um den natürlichen Verlust auszugleichen, empfehlen die Anbieter ihre oft mit Süßungsmitteln oder Fruchtaromen aufgepeppten Drinks. Die enthalten alle zusätzlich zu Kollagen oder Hyaluronsäure auch Mischungen an Vitaminen und Spurenelementen. Dadurch dürfen die Anbieter auf ihre Produkte Health Claims drucken, also gesundheitsbezogene Werbeaussagen. Denn gesundheitsbezogene Aussagen zu Kollagen und Hyaluronsäure sind bislang nicht zugelassen. Hinzu kommt, es gibt bislang kein Verfahren, mit dem sich der Gehalt an Hyaluronsäure bestimmen lässt.

Um herauszufinden, ob die Sache tatsächlich so einfach ist, hat die Stiftung Warentest die Inhaltsstoffe von 15 Schönheitsdrinks in Ampullen- oder Stick-Form analysiert und geprüft, ob wissenschaftliche Studien die Wirksamkeit der Produkte in ihrer jeweiligen Zusammensetzung belegen.

Das Ergebnis fällt nicht ganz so hübsch aus. Der Nutzen der Schönheitsdrinks ist demnach nicht nachweisbar. Den Testern sind keine Studien bekannt, die einen deutlich sichtbaren Effekt belegen. Dafür fallen aber ganz sicher Kosten von rund 17 bis 82 Euro pro Packung an. Nimmt man die Produkte wie von vielen Anbietern empfohlen mindestens sechs bis zwölf Wochen ein, ist man schnell 100 Euro und mehr los.

Teuer und überflüssig

Das teuerste Produkt im Test war das "Alp Nutrition" von Alp Beauty. Die empfohlene Tagesration kostet 3,95 Euro. Pro Monat kommen so fast 120 Euro zusammen, übers Jahr gerechnet mehr als 1400 Euro. Das "Orthomol Beauty" schlägt mit monatlichen Kosten von 2,73 Euro zu Buche. Ebenfalls besonders teuer ist das "Dr. Niedermaier Regulat pro Hyaluron" für 3,50 Euro. Aber auch günstigere Produkte wie das "Doppelherz aktiv Kollagen + Hyaluron + Ceramide" für einen Euro am Tag kann Warentest nicht ruhigen Gewissens empfehlen - wie überhaupt keinen der untersuchten Schönheitsdrinks.

Die Tester raten denn auch, sich nicht von den Werbeversprechen blenden zu lassen. Um die enthaltenen Vitamine und Spurenelemente in ausreichender Menge aufzunehmen, sind keine teuren Nahrungsergänzungsmittel notwendig. Eine abwechslungsreiche Ernährung genügt. Und vieles, was die Haut wirklich glatt und jung hält, gibt es kostenlos, wie ausreichend Schlaf, viel Bewegung und Verzicht aufs Rauchen.