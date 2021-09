Viele Sparer wollen bei der Geldanlage nichts dem Zufall überlassen. Dennoch sollte das Ersparte auch in Zeiten von Negativzinsen und Verwahrentgelten noch etwas abwerfen. Hier sind die besten Angebote für Tages- und Festgeld.

Zugegeben, üppige Renditen lassen sich mit festverzinslichen Anlagen derzeit nicht erwirtschaften. Wer auf Sicherheit setzt, muss aber auch in der aktuellen Niedrigzinsphase nicht zwingend Verwahrentgelte oder Negativzinsen in Kauf nehmen. Je nachdem, welchen Anbieter und welche Einlagensicherung ein Kunde wählt, sind beim Festgeld über drei Jahre bis zu 0,9 Prozent Zinsen drin.

Das hat die FMH-Finanzberatung im Auftrag von ntv untersucht - und zudem die besten Anbieter für Tagesgeld und Festgeld über ein und zwei Jahre ermittelt. Zwar weisen die Frankfurter Experten darauf hin, dass selbst die besten Zinssätze die aktuell hohe Inflation nicht ausgleichen können. Nach wie vor aber schätzen viele Sparer die Sicherheit und Flexibilität beim Tagesgeld und verzichten lieber auf die Risiken (und auch die womöglich höheren Renditen) von Fonds und Aktien.

Für jeden das passende Produkt

Weil sich vier verschiedene Einzel-Zinssätze schwer bewerten lassen, verwendeten die FMH-Experten für ihre Analyse jeweils die Bestwerte der einzelnen Anlageformen, um so eine Gesamtaussage für die beste Anlagebank treffen zu können.

So können sich Kunden aus der Liste die besten Zinsangebote für eine konkrete Geldanlage aussuchen: Zum anderen können sie, wenn sie ihr Geld nur bei einer Bank auf unterschiedliche Anlageformen verteilen wollen, die insgesamt beste Anlage-Bank ausfindig machen.

Wer diese "Eine-Bank-Strategie" wählt und gleichzeitig mehr als 100.000 Euro anlegen will, kommt bei der Bank 11, der abcbank und Akbank am besten weg. Sie alle bieten die optimale deutsche Einlagensicherung, sichern also auch Gelder jenseits der gesetzlich vorgeschriebenen 100.000 Euro ab. Wer weniger als 100.000 Euro anlegen will, kann sich auch an eine europäische Bank wenden, die auch ohne Vermittler attraktive Zinsen bietet. Den ersten Platz belegt hier Bigbank aus Estland, gefolgt von der Leaseplan Bank aus den Niederlanden und der deutschen DHB Bank.

Fazit: Auch wenn sich mit Fonds und Aktien deutlich bessere Renditen erwirtschaften lassen: Wer auf Sicherheit setzt, kommt an Tages- und Festgeldkonten weiterhin nicht vorbei. Aus gutem Grund liegen Hunderte Milliarden in diesem Segment bei den Banken. Selbst große Konzerne lieben das Tages- und Festgeld als Geldanlage und viele sind sogar bereit, hohe Verwahrentgelte zu bezahlen, nur um Planungssicherheit zu haben. Abschreiben sollte man Tages- und Festgeldkonten daher noch lange nicht.

