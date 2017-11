Reise

Lufthansa schafft Kapazitäten: Innerdeutscher Jumbo-Einsatz verlängert

Nach dem Ausfall von Air Berlin ist die Nachfrage nach Inlandsflügen vor allem bei Lufthansa riesig. Deshalb muss sie sogar zwischen Berlin und Frankfurt einen Jumbojet einsetzen. Besonders Geschäftsreisende bemerken das.

Da werden viele Flugreisende in Berlin-Tegel sicher staunen: Ein Jumbojet auf innerdeutschen Flügen ist nicht die Regel, doch die Lufthansa muss derzeit wegen der hohen Nachfrage auf der Strecke zwischen Frankfurt und Berlin ihre größte Maschine einsetzen. Die Boeing 747-400 wird bis zum 21. Dezember noch 28 Mal auf dem Flughafen Tegel landen. Insgesamt ist der Jumbo im November und Dezember dann 90 Mal im Einsatz. Darin finden 350 Fluggäste Platz, in den früher eingesetzten A320 gab es nur die Hälfte der Sitze. Montag und Donnerstag ist der Riesenflieger auf der Route im Einsatz. Der Grund für die besondere Maßnahme ist der Wegfall von Air Berlin Ende Oktober.

Die Strecke ist vor allem bei Geschäftsreisenden beliebt, die aus Zeitgründen das Flugzeug der Bahn oder dem Auto vorziehen. "Rein betriebswirtschaftlich gesehen rechnet sich diese außergewöhnliche Maßnahme nicht, aber sie schafft in schwierigen Zeiten zusätzliche Kapazitäten auf dieser wichtigen Strecke und bietet vielen Gästen weitere Reiseoptionen", erklärt Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister in einer Mitteilung des Unternehmens.

Gerade bei den Inlandsflügen gibt es derzeit begrenzte Kapazitäten und deshalb einen Run auf die Tickets. Seit dem Air Berlin Ende Oktober den Betrieb eingestellt hat, steigen die Preise auf den innerdeutschen Routen. In der Spitze sind Flugtickets für Strecken innerhalb Deutschlands teilweise bis zu 50 Prozent teurer geworden. Besonders gravierend ist der Ausfall der Airline in Berlin-Tegel und Düsseldorf. Bei den Mittelstrecken innerhalb Europas ist der Preisanstieg nicht so gravierend, weil auf diesen Routen auch viele Billigflieger unterwegs sind.

Quelle: n-tv.de