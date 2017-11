Reise

Zwei Fahrten für 'nen Fünfziger: Lidl verkauft wieder Bahn-Spartickets

Preiswerte Bahntickets zu finden, ist oft nicht einfach, doch bald können Reisende ein Schnäppchen machen. Der Discounter Lidl verkauft ab dem 4. Dezember deutschlandweit gültige Hin- und Rückfahrt-Tickets für knapp 50 Euro. Es gibt nur eines zu beachten.

Wer mit der Bahn zum Jahresbeginn 2018 eine längere Strecke fahren möchte, kann unter Umständen bald ein Schnäppchen machen. Reisende können ab kommender Woche beim Discounter Lidl deutschlandweit gültige Bahntickets für zwei Fahrten zum Preis von 49,90 Euro kaufen. Der Verkaufsstart für die günstigen Fahrkarten ist Montag, der 4. Dezember. Die Aktion endet spätestens am 10. Dezember. Reisende erhalten dann zwei Buchungscodes, die sie online auf der Bahn-Website für Tickets einlösen können.

Die Karten werden so lange verkauft, wie der Vorrat reicht. Für den Weihnachtsverkehr sind die günstigen Bahntickets allerdings nicht gedacht, denn der Reisezeitraum muss zwischen dem 8. Januar und 27. März 2018 liegen. Sie gelten für die zweite Klasse. Gültig sind die zwei Fahrten in jedem Zug - inklusive ICE und IC, allerdings dürfen die Inhaber der Schnäppchentickets nicht am Freitag verreisen.

Reisende können bis zu fünf Spartickets kaufen. Gerade für diejenigen, die lange Strecken planen oder oft kurzfristig Fernverkehrszüge nutzen, sind solche Spartickets sinnvoll. Beispielsweise kann damit auch die neue Schnellverbindung Berlin-München innerhalb von vier Stunden gefahren werden. Die Sparticketaktion ist schon mehrfach von Lidl durchgeführt worden.

Quelle: n-tv.de