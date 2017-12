Reise

Stressfrei in Litauen: Warum sich ein Winter-Trip nach Vilnius lohnt

Wer in der Zeit vor Weihnachten einen entspannten Winter-Städtetrip plant, sollte sich Vilnius auf die Liste schreiben. Denn in Litauen ist die Weihnachtsstimmung wirklich noch besinnlich - und oft grüßt auch die weiße Pracht.

Die Vorweihnachtszeit ist hektisch, stressig und oft nicht gerade besinnlich. Wer sich beim alljährlichen Run auf die Geschäfte wieder einmal die Hacken abläuft, sollte einen Abstecher nach Vilnius machen. Die litauische Hauptstadt ist ein Garant für Weihnachtsstimmung. Die litauische Hauptstadt gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und lädt gerade jetzt zur Weihnachtszeit auf einen spontanen Wochenendtrip ein.

50.000 Glühbirnen erleuchten jedes Jahr einen der größten Weihnachtsbäume in Europa. Auf dem Kathedralenplatz versammeln sich abends Einwohner und Besucher unter einem Zelt aus Lichtern, um zwischen den Buden des Weihnachtsmarktes zu schlendern. Ein bisschen mehr Ruhe findet man auf einem Streifzug durch die Altstadt. Die kleinen Gassen führen vorbei an der schneeweiß überzuckerten Barockkirche St. Kasimir über das Tor der Morgenröte bis hin zum Gediminas-Turm.

Viel Programm für Musikfreunde

Wer barocken Säulengruppen und aufwendigen Fresken eher wenig abgewinnen kann, fühlt sich in Vilnius' Musikwelt vielleicht eher wohl. Während der Weihnachtszeit stehen im Litauischen Nationaltheater für Oper und Ballett die Oper "La Traviata" und das Ballett "La Bayadère" auf dem Programm. Auch das Christophorus-Festival bietet jedes Jahr einen abwechslungsreichen Mix aus Klassik, Filmmusik und Musicals für Augen und Ohren. Sollte vor dem geplanten Konzert noch etwas Zeit sein, lohnt sich ein Abstecher auf die Weihnachtsmärkte der Stadt. Auf dem Design Square, der vom 12. bis 17. Dezember unter freiem Himmel stattfindet, kommen Modefans auf ihre Kosten. Auf dem Weihnachts-PopUp-Markt probiert man sich einfach querbeet durch die regionalen Spezialitäten.

Reicht das noch nicht, gibt es am 17. Dezember den traditionellen Weihnachtslauf. Elfen, Schneeflocken und Weihnachtsmänner mischen sich unter die Starter, wobei Besucher natürlich eingeladen sind mitzumachen. Das vorweihnachtliche Sport-Event findet bereits seit 1975 statt und führt wahlweise auf einer zwölf, sechs oder drei Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt. Wem ein Rentiergeweih oder Elfenschuhe doch zu sperrig sind, kann ganz nach Wunsch auch im klassischen Sport-Dress auflaufen.

Last but not least bliebe da natürlich noch Silvester. Das Neujahrsfest führt uns wieder zurück in das Kulturzentrum Loftas, wo die Vilniusser mit einem Nachtkarneval und Fantasy-Kostümen den Jahreswechsel feiern. Für Abwechslung ist gesorgt, denn jedes Jahr steht die Party unter einem anderen Motto - ob "Star Wars" oder "Game of Thrones", der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Kulturstadt an der Vilnia präsentiert sich zur Weihnachtzeit sowohl in traditionellem als auch modernem Gewand.

