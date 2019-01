Am zweiten Tag nimmt die Handball-WM in Deutschland und Dänemark Fahrt auf. Angola gelingt die erste Turnier-Überraschung. Russland und Ungarn mühen sich. Auch die Kroaten müssen hart arbeiten, feiern am Ende aber zumindest einen Erfolg.

Kroatien - Island 31:27

Medaillenanwärter Kroatien hat seinen ersten Härtetest bei der Handball-WM mit etwas Mühe bestanden. Der Ex-Weltmeister besiegte Island in einem teils hochklassigen Duell in München nach einer starken Schlussphase mit 31:27 (16:14) und hat damit den ersten Schritt Richtung Hauptrunde gemacht. Dort könnte der zweimalige Olympiasieger unter anderem auf Co-Gastgeber Deutschland treffen.

Bester Werfer der vom Kieler Domagoj Duvnjak angeführten Kroaten vor 12.000 Zuschauern in der Olympiahalle war Luka Stepancic mit acht Toren. Für den EM-13. Island erzielte der Ex-Kieler Aron Palmarsson vor den Augen von Bayern-Trainer Niko Kovac sieben Treffer.

Russland - Serbien 30:30

Russland hat einen Sieg zum Auftakt verpasst. Der Ex-Weltmeister musste sich gegen den ehemaligen Vize-Europameister Serbien in der deutschen Gruppe A in Berlin mit einem 30:30 (16:16) begnügen. Überragender russischer Spieler war Linksaußen Timur Dibirow mit 12 Toren bei 13 Versuchen. Bei den Serben erzielte Nemanja Ilic sechs Treffer.

Angola - Katar 24:23

Kleine Sensation durch Angola: Das Team bezwang den ehemaligen Vize-Weltmeister Katar in Kopenhagen völlig überraschend durch ein Tor in letzter Sekunde mit 24:23 (12:8) und feierte bei seiner vierten WM-Teilnahme den erst zweiten Vorrundensieg. Zuletzt war dies vor 14 Jahren gegen Kanada gelungen.

Angolas Matchwinner war Rome Hebo mit sieben Toren. Vor zwei Jahren bei der WM in Frankreich hatte der Dritte der Afrikameisterschaft nach sieben Niederlagen in sieben Spielen noch den letzten Platz belegt. Dagegen steht Katar nach zwei Gegentoren in der dramatischen Schlussphase bereits gehörig unter Druck.

Japan - Mazedonien 29:38

Ex-Bundestrainer Sigurdsson musste mit Japan beim 29:38 (13:18) gegen Mazedonien in München trotz einer insgesamt ordentlichen Leistung eine Auftaktpleite hinnehmen. "Wir waren mutig und haben Spaß gehabt. Wir hatten aber nicht die Größe und den Körper. Phasenweise haben wir es gut gemacht", sagte der Isländer, der die deutschen Handballer 2016 sensationell zum EM-Titel geführt hatte. Bester Werfer beim Sieger vor 7500 Zuschauern war der 38-jährige Kiril Lazarov mit acht Toren.

Österreich - Saudi-Arabien 29:22

Österreich besiegte im dänischen Endspielort Herning Saudi-Arabien mit 29:22 (15:9).

Argentinien - Ungarn 25:25

Ungarn kam derweil gegen Argentinien überraschend nicht über ein 25:25 (13:10) hinaus.