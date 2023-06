Martin Schindler und Gabriel Clemens liefern ab beim World Cup of Darts in Frankfurt. Nun auch gegen Polen?

Auf dieses Team kann sich Deutschland verlassen: Gabriel Clemens und Martin Schindler gewinnen auch ihr zweites Gruppenspiel bei der Team-WM im Darts in Frankfurt mit 4:0. Im Achtelfinale wartet nun Sensations-Rekordhalter Polen.

Aus Gabriel Clemens und Martin Schindler besteht das erfolgreiche deutsche Nationalteam dieser Tage. Beim World Cup of Darts in Frankfurt am Main gewinnen die beiden besten heimischen Spieler am späten Freitagabend auch ihre zweite Vorrundenpartie. Nach dem 4:0 gegen Hongkong am Donnerstag ist auch Japan keine hohe Hürde für Deutschland. Erneut geben der "German Giant" und "The Wall" unter ohrenbetäubenden Anfeuerungsrufen der gut 2.000 Fans in der Eissporthalle kein einziges Leg ab und freuen sich nun aufs Achtelfinale. Dort wird ausgerechnet Polen warten. Gelingt den Dartprofis das, was das DFB-Team nicht geschafft hat?

Aber der Reihe nach. Es ist etwa 23 Uhr, als Clemens und Schindler die Bühne der Team-WM betreten. "Deutschland"-Gesänge, Gabriel-Clemens-Gesänge, Martin-Schindler-Gesänge. Viele Fans stehen längst auf den Bierbänken, als sich die besten deutschen Darter zwar nicht in einen Rausch spielen, aber dennoch ohne Probleme gegen die von der Atmosphäre überforderten Japaner gewinnen. In der Eissporthalle herrscht an diesem Abend das, was Rudi Völler & Co. gerne hätten: Euphorie.

"Wir sind froh, dass wir durchgekommen sind", sagte Schindler nach dem Sieg im ntv-Interview. "Es ist ein Mega-Gefühl in dieser Halle zu spielen. Toll, wie groß Darts geworden ist. Aber vor heimischer Kulisse ist es auch nicht immer einfach."

Auch Clemens gab zu, dass das Duo durchaus großen Druck verspürt habe. "Japan hat am Nachmittag gewonnen. Dadurch war klar, dass wir sie schlagen müssen, um weiterzukommen. In dem kurzen Format ist es schon so, dass man gut starten muss. Das ist uns sehr gut gelungen."

Team-WM? "Eines der geilsten Turniere"

Anders als das ein oder andere Team im Turnier, das nicht so gut harmoniert, sind Clemens und Schindler beste Freunde. "Ich persönlich muss sagen, dass der World Cup of Darts eines der geilsten Turniere ist. Dieses Gefühl, Doppel zu spielen, kennt man sonst nicht. Dann spielt man noch mit jemandem, den man gut kennt", frohlockte Schindler. Von dem besonderen Doppel-Modus können die beiden offensichtlich nicht genug bekommen. "Ich hätte nichts dagegen, noch ein zweites Turnier im Jahr mit Martin zusammenzuspielen."

Ein Wunschlos für die eine Stunde später stattfindende Achtelfinal-Auslosung äußerten die beiden Deutschen im Interview nicht. Es wurde Polen. Es hätte nominell weitaus schlimmer kommen können, unterschätzen werden Clemens und Schindler ihre Gegner Krzysztof Ratajski und Krzysztof Kciuk aber garantiert nicht, schließlich hat Polen am Freitagabend nur wenige Stunden vor dem deutschen Auftritt Darts-Geschichte geschrieben.

Beim 4:1-Sieg gegen Litauen erzielten die Polen einen Punkteschnitt von 118 Zählern pro Aufnahme (3 Darts). Damit überboten sie den Rekord der niederländischen Ex-Weltmeister Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld (117) aus dem Jahr 2014.

Belgien? Diesmal ohne Eklat

Die Niederlande ist unterdessen eine von vier topgesetzten Nationen, die erst am heutigen Samstag ins Turniergeschehen eingreifen. Ausgelost wurde das brisante Benelux-Derby gegen Belgien. Die wiederum setzten sich in ihrem zweiten Gruppenspiel am Freitagabend gegen China mit 4:3 durch und sorgten diesmal für keinen weiteren Eklat.

Am Abend zuvor hatten sich die belgischen Teampartner Dimitri Van den Bergh und Kim Huybrechts vor, während und nach ihrer Auftaktpartie keines Blickes gewürdigt. Gegen China war nun alles anders. Im Vorfeld sei ein klärendes Gespräch geführt worden, hieß es bereits am Nachmittag. "Wir möchten uns bei unseren Fans entschuldigen. Es ist jetzt nicht so, dass wir wieder beste Freunde sind oder sagen: Oh, jetzt ist alles wieder geregelt. Aber wir sind Team Belgien. Der World Cup of Darts ist viel größer und wichtiger als unsere Egos", so Huybrechts auf der Pressekonferenz.

World Cup of Darts - Achtelfinale England (1) - Lettland Polen - Deutschland Schottland (4) - Philippinen Frankreich - Südafrika Wales (2) - Dänemark Schweden - Kanada Niederlande (3) - Belgien Australien - Kroatien

Van den Bergh ergänzte daraufhin gegenüber ntv: "Wir wissen, dass wir Verantwortung tragen und ein Vorbild sind, nicht nur für Belgien, sondern für alle jungen Spieler auf der Welt. Deshalb wollten wir zeigen, dass es wichtig ist, professionell zu sein, egal wie die Situation privat ist."

Nicht nur professionell, sondern tatsächlich harmonisch haben andere Nationen an diesem zweiten Turniertag in Frankfurt gespielt. Zum Beispiel Kroatien, das sich bei seiner ersten Team-WM-Teilnahme seit zehn Jahren überraschend ebenfalls fürs Achtelfinale qualifizieren konnte. Für Amateurspieler Romeo Grbavac, der an der Seite des kroatischen Profis Boris Krcmar spielt, ist es ein ganz besonderer Erfolg. Der 29-Jährige lebt, arbeitet und spielt Darts-Bundesliga in Darmstadt, also ganz in der Nähe.

Eine deutlich weitere Anreise liegt hinter dem philippinischen Team. Geschadet hat es Christian Perez und Lourence Ilagan jedoch nicht. Als einziges asiatisches Duo sind sie fürs Achtelfinale qualifiziert. Neben den Philippinen haben es auch Australien, Kanada und Südafrika als nicht-europäische Nation in die Runde der letzten 16 geschafft.