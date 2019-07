Zu Beginn hat Titelverteidiger Novak Djokovic im Wimbledon-Viertelfinale noch etwas Mühe mit David Goffin. Doch dann kommt die Nr. 1 der Tenniswelt gegen den Belgier ins Rollen, zeigt einen perfekten zweiten Satz - und zieht letztlich mühelos ins Halbfinale ein.

Sein nächster Gegner ist der Spanier Roberto Bautista Agut (Nr. 23), der Guido Pella aus Argentinien (Nr. 26) 7:5, 6:4, 3:6, 6:3 schlug. Im Vorjahr hatte der 32-jährige Djokovic im Endspiel den Südafrikaner Kevin Anderson besiegt. Bislang hat er in Wimbledon vier Mal triumphiert, insgesamt kommt er auf 15 Erfolge bei den vier Major-Turnieren.

Bis zum 3:3 gut im Spiel, danach überfordert: David Goffin gegen Djokovic. (Foto: imago images / Colorsport)

"Er hat gut angefangen, das Spiel von der Grundlinie diktiert. Aber dann habe ich ein gutes Spiel gemacht", sagte Djokovic nach dem Sieg gegen Goffin: "Die Dinge hätten auch anders laufen können. Aber im Endeffekt war ich zufrieden damit, wie ich aufgetreten bin." In den ersten Runden hatte Djokovic nur gegen den starken Polen Hubert Hurkacz einen Satz abgeben müssen. Im Duell der Dauerläufer mit dem quirligen Goffin hatte er allerdings zu Beginn des ersten Satzes durchaus einige Probleme. Mit seinem unspektakulären aber auch wenig fehleranfälligen Spiel erspielte sich Goffin einige Chancen gegen den Topfavoriten.

Das erste Break entscheidet

In den oft langen Grundlinienduellen behielt der 28-Jährige dank guter Winkel in seinen Schlägen regelmäßig die Oberhand und schaffte letztlich sogar das erste Break des Tages zur 4:3-Führung. Weil Djokovic sich anschließend jedoch steigerte und beeindruckende zehn Spiele in Folge gewann, kippte das Match und lief fortan fast nur noch in eine Richtung. Bis zum Schluss machte Goffin noch zwei Punkte.

Dem "Djoker" genügte dabei eine solide Leistung, um seinen Gegner klar zu beherrschen. Im dritten Durchgang nahm er dem glücklosen Goffin, zuletzt immerhin Finalist beim Rasen-Turnier in Halle/Westfalen, erneut früh den Aufschlag ab. Bei eigenem Service ließ er nichts anbrennen und buchte nach 1:57 Stunden seinen Platz in der Runde der letzten Vier.