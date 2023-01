Alba Berlin ist nicht mehr Tabellenletzter und der FC Bayern robbt sich wieder an die Play-off-Ränge heran: Die deutschen Basketball-Topteams feiern einen erfolgreichen Auftakt in die Rückrunde der Euroleague. Besonders bemerkenswert ist der Sieg der Münchner.

Die deutschen Basketball-Spitzenklubs Alba Berlin und Bayern München haben in der Euroleague mit einem erfolgreichen Rückrunden-Auftakt im Rennen um die Play-off-Teilnahme ihre Aufholjagden fortgesetzt. Double-Gewinner Berlin gab durch seinen dritten Sieg auf europäischer Bühne in Serie mit 83:63 (45:33) im Kellerduell mit Armani Mailand die Rote Laterne an die Italiener ab, und Vizemeister München feierte gegen das spanische Topteam Baskonia Vitoria mit 92:79 (52:44) seinen zweiten Erfolg in der Königsklasse in Serie. In der Tabelle verkürzten die Bayern ihren Rückstand auf die Play-off-Ränge auf vorläufig nur noch zwei Siege. Alba hat ebenfalls noch im unteren Tabellendrittel als Vorletzter einen Erfolg weniger als München auf dem Konto.

Berlin strotzte gegen Mailand zwei Tage nach dem Erfolg im Bundesliga-Hit in München (80:79) sowie insgesamt sieben Pflichtspielerfolgen nacheinander vor Selbstbewusstsein. Beide Teams taten sich zunächst schwer, in die Partie zu finden. Mitte des ersten Viertels kam Alba dann aber besser in die Partie und konnte sich mit einem 10:1-Lauf etwas absetzen. Mitte des zweiten Abschnittes wurde der Vorsprung dann erstmalig zweistellig (33:23). Mailand hielt vor allem mit viel Physis dagegen und konnte anschließend wieder verkürzen. Doch die Gastgeber antworteten vor der Pause mit einem 10:0-Lauf.

Die klare Pausenführung bedeutete den Grundstein für die Bestätigung des Hinspielerfolgs bei den Lombarden. Für das Team aus der Hauptstadt, das am Freitag das Starensemble von Real Madrid an der Spree empfängt, waren Nationalspieler Maodo Lo mit 17 Punkten sowie Jaleen Smith mit 16 Zählern die erfolgreichsten Werfer.

Die Bayern zogen unterdessen mit dem festen Willen zur Wiedergutmachung der Heimniederlage gegen Berlin ihren spanischen Gegnern, die nach der ersten Vorrundenhälfte zum gleichauf führenden Spitzenquintett gehört hatten, erst zu Beginn der zweiten Spielhälfte entscheidend mit 15 Punkten davon. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri zeigte ein tolles Spiel und konnte jedes Viertel für sich entscheiden.

Bei der erfolgreichen Revanche für die Hinspielniederlage ragten Cassius Winston mit 16 Zählern und Augustine Rubit mit 13 Punkten bei den Gastgebern heraus. Am Freitag sind die Bayern, bei denen insgesamt sechs Spieler eine zweistellige Punkteausbeute verzeichneten, auf europäischem Parkett beim türkischen Titelkandidaten Fenerbahce Istanbul gefordert.