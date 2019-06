Geht doch: Nach zwei knappen Siegen bei der Weltmeisterschaft in Frankreich gegen China und Spanien gewinnen die deutschen Fußballerinnen nun gegen Südafrika leicht, locker und mit viel Spielfreude. Beim überzeugenden 4:0 (3:0) vor 11.000 Zuschauern in Montpellier eröffnet Melanie Leupolz nach 14 Minuten das muntere Toreschießen. Noch vor der Pause erhöhen Sara Däbritz (29.) und Kapitänin Alexandra Popp (40.) auf 3:0 für die DFB-Elf.

Nach dem Wechsel erzielt Lina Magull (59.) noch das 4:0. Lohn ist der Sieg in ihrer Gruppe B vor den Spanierinnen, das Erreichen des Achtelfinales stand vorher schon fest. Damit geht die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den Topfavoritinnen aus den USA aus dem Weg - zumindest vorerst. Fest steht, dass das deutsche Team sein Achtelfinale am kommenden Samstag, 22. Juni, ab 17.30 Uhr in Grenoble bestreitet. Gegen wen es geht, das ist noch offen. Zur Auswahl stehen die Tabellendritten der Gruppen A, C und D, die Entscheidung fällt erst am letzten Gruppenspieltag am kommenden Donnerstag.