Gazprom als Sponsor, Russen und Belarussen dürfen bei Wettbewerben ihre Hymnen hören: Beim Amateur-Boxen ist die Welt noch fast genauso wie vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Damit eskaliert das ohnehin schon belastete Verhältnis des Verbandes zum IOC nur weiter.

Umar Kremlew und Wladimir Putin sind auf einer Wellenlänge. Immer wieder lachen der IBA-Boss und der russische Kriegsführer Seite an Seite, tauschen sich bei der Eröffnung eines Boxzentrums in Moskau im Herbst vertraut aus. Kremlew, ein Russe, kämpft an der Spitze des taumelnden Amateur-Weltverbandes gerne mit eigenen Mitteln - und muss dafür massive Kritik einstecken.

Etwa ein Dutzend Nationen boykottieren aus Protest die am Mittwoch startende Frauen-WM im indischen Neu-Delhi, darunter die USA, Großbritannien - und natürlich die vom russischen Angriffskrieg gebeutelte Ukraine. Denn anders als im Großteil des Weltsports haben russische und belarussische Athletinnen und Athleten bei den Titelkämpfen in Indien und bei der Männer-WM im usbekischen Taschkent (1. bis 14. Mai) eine uneingeschränkte Teilnahmeerlaubnis - mit Flagge, mit Hymne. Erst vor wenigen Monaten hatte die IBA den Vertrag mit Hauptsponsor Gazprom verlängert.

Auch der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) schickt keine Athleten zu den Titelkämpfen - was aber offiziell vorbereitungstechnische Gründe haben soll. Die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris erfolgt nämlich bei den Europaspielen in Krakau Ende Juni - wenn es denn überhaupt eine olympische Zukunft für das Boxen gibt. "Von einem Box-K.-o. in Paris gehe ich absolut nicht aus", sagte Amateur-Europameisterin und DBV-Athletensprecherin Stefanie von Berge.

Das IOC schimpft, Kremlew wütet

Doch die Verfehlungen der IBA sind lang, der Verband ist angezählt und bereits seit 2019 wegen "mangelnder finanzieller Transparenz" und "fehlender Integrität der Schiedsprozesse" vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) suspendiert. 500 Tage vor Beginn der Spiele in der französischen Hauptstadt ist die Zukunft des Amateur-Boxens ungewisser denn je.

Die IBA habe "kein wirkliches Interesse am Boxsport und den Boxern", sondern sei nur "an der eigenen Macht interessiert", teilte das IOC zuletzt nach dem IBA-Kongress mit. Aus dem Programm für Los Angeles 2028 wurde Boxen bereits gestrichen, bereits in Tokio 2021 organisierte eine vom IOC eingesetzte Taskforce die Wettkämpfe.

Der Boykott bei der WM ist nun eine weitere Stufe der Eskalation - und zeigt, wie es im Weltsport auch laufen kann. Während das IOC in der "Russland-Frage" für die Spiele in Paris händeringend nach einer Lösung sucht und beispielsweise der Internationale Fechtverband (FIE) mit der Wiederzulassung russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten einen viel kritisierten Vorstoß wagt, geht die IBA unter Kremlew schon längst einen eigenen Weg.

Die Boykott-Entscheider seien "schlimmer als Hyänen und Schakale", sagte Kremlew, der in Neu-Delhi aber immer noch 300 Boxerinnen aus 65 Nationen begrüßen darf - aber keine Deutschen. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass das für Sport zuständige Bundesinnenministerium im Falle einer Teilnahme russischer und belarussische Sportler weiter nicht für die Entsendungskosten aufkommt. Für diesen Erlass vom März 2022 will das BMI nun aber Ausnahmen zulassen - denn "Athleten aus Deutschland dürften nicht zu Leidtragenden von Entscheidungen internationaler Sportverbände werden".