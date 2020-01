Die Basketballwelt verliert einen der Größten ihrer Geschichte: Kobe Bryant, Legende der Los Angeles Lakers, kommt bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe seiner Wahlheimat ums Leben. Die Umstände des Unglücks sind noch unklar.

Basketballstar Kobe Bryant ist bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen. Das bestätigte der Sheriff vom Los Angeles County Department. Die Basketball-Legende der Los Angeles Lakers wurde 41 Jahre alt. Bryant hinterlässt seine Ehefrau Vanessa und die vier gemeinsamen Kinder Gianna, Natalia, Bianca und die erste letztes Jahr geborene Tochter Capri.

Zuerst hatte das US-amerikanische Onlineportal TMZ über das Unglück berichtet. Demnach starben bei dem Absturz nahe der kalifornischen Kleinstadt Calabasa insgesamt fünf Menschen. An Bord des Helikopters befanden sich neben Bryant noch drei andere Personen. Nach dem Absturz ist laut TMZ ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hätten niemanden mehr retten können, heißt es.

Feuerwehrleute stehen an der Absturzstelle. (Foto: REUTERS)

Die Absturzursache ist noch unklar. Augenzeugen wollen laut TMZ gehört haben, dass der Motor des Helikopters vor dem Aufprall gestottert habe.

Bryant wurde 1978 in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren und gilt als einer der besten Spieler der NBA-Geschichte. Mit den Los Angeles Lakers gewann er in der nordamerikanischen Profiliga NBA von 1996 bis 2016 insgesamt fünf Meisterschaften. Mit 33.643 Punkten ist er viertbester Werfer der Liga-Geschichte. 2008 gewann mit der US-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Peking die Goldmedaille. 2018 erhielt er einen Oscar für seinen Kurzfilm "Dear Basketball", für den Bryant das Drehbuch schrieb.

Bryant war schon während seiner aktiven Karriere bekannt dafür, regelmäßig im Hubschrauber unterwegs gewesen zu sein. Üblicherweise pendelte er von seinem Anwesen in Newport Beach in Südkalifornien zum Training nach Los Angeles.