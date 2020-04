Die Corona-Pandemie und die dadurch frühzeitig beendete Saison retten Diego Maradonas Verein vor dem Abstieg. Trotzdem möchte der ehemalige Weltklasse-Spieler und heutige Trainer zurück zur Normalität. Dafür bittet er nun die "Hand Gottes" um Unterstützung.

Die "Hand Gottes" machte Diego Maradona einst zur Legende. Nun hat der frühere Fußball-Weltstar Beistand von ganz oben im Kampf gegen die Corona-Pandemie eingefordert.

"Ich frage nach dieser Hand, um die Pandemie zu beenden, damit die Menschen wieder ihr Leben leben können, gesund und glücklich sind", sagte Maradona der argentinischen Zeitung "Clarín". Dass er das Bild der Hand Gottes verwendete, lag an einer Entscheidung des argentinischen Fußballverbandes zuvor.

Abstieg dank Corona abgewendet

1986 erzielte die "Hand Gottes" schon das 1:0. (Foto: imago images / Sven Simon)

Dieser hatte aufgrund der Pandemie die Saison abgebrochen und auf Auf- und Abstieg verzichtet. Das kam Maradona sehr gelegen; mit seinem Team Gimnasia y Esgrima hatte er in der Berechnung der vergangenen drei Spielzeiten die wenigsten Punkte pro Spiel in der Superliga geholt und hätte damit eigentlich absteigen müssen. "Viele sagen, dies sei eine neue Hand Gottes gewesen", so der 59-jährige Maradona im Gespräch mit "Clarín" weiter.

Tatsächlich geht die Bezeichnung auf die Fußball-WM 1986 zurück. Damals lupfte Maradona den Ball im Viertelfinale gegen England mit der Hand über den britischen Torhüter hinweg ins anvisierte Ziel. Das Tor wurde trotz des Handspiels gezählt. Argentinien entschied die Partie so mit 2:1 für sich und wurde später zum zweiten Mal Weltmeister. Nach dem Spiel gegen England sagte Maradona, es sei "die Hand Gottes" gewesen, die den Treffer ermöglicht hatte. Heute ist die Szene eine der geschichtsträchtigen im Weltfußball.

Maradona-Trikot versteigert

Bei einer Charity-Auktion zugunsten von Leidtragenden der Corona-Pandemie hat ein Trikot von Maradona übrigens 55.000 Euro eingebracht. Ex-Fußballer Ciro Ferrara hatte es gespendet. Der spielte in den 80er- und 90er-Jahren mit Maradona beim SSC Neapel.

"Wir haben ein weiteres Spiel gewonnen, Ciro Ferrara", schrieb Maradona am 25. April auf seiner Facebook-Seite. "Möglicherweise das Wichtigste. Wir haben es zusammen gewonnen, wie wir es immer getan haben..." Laut Ferrara wurden bei der Auktion insgesamt 85.000 Euro eingenommen. Neben dem Maradona-Trikot wurden noch andere Erinnerungsstücke von insgesamt 26 weiteren Fußballern versteigert.