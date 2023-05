Immer wieder Ärger um Ja Morant: Während in den USA täglich 50 Menschen durch Schusswaffen sterben, sorgt der NBA-Superstar für den nächsten Pistolen-Aufreger. In einem Video zeigt er eine Waffe - und wird prompt suspendiert. Vor zwei Monaten sorgt er für einen ähnlichen Skandal.

Ja Morant ist einer der Superstars und einer der talentiertesten Basketballer der NBA. Doch der 23-Jährige sorgt immer wieder für Ärger. Die Memphis Grizzlies haben Morant am Sonntag von allen Mannschaftsaktivitäten suspendiert, nachdem ein Video, das den Point Guard mit einer Waffe in der Hand zeigt, am Samstagabend in den sozialen Medien kursierte. Es ist nicht das erste Mal, dass der Profi für einen derartigen Eklat sorgt: Vor zwei Monaten erst hatte die US-Liga ihn wegen eines ähnlichen Waffen-Vorfalls suspendiert.

Die Grizzlies, die die Saison als zweiter in der Western Conference beendeten und in der ersten Runde der Playoffs an den Los Angeles Lakers scheiterten, gaben die Suspendierung, die noch von der Liga geprüft wird, in einer Erklärung bekannt. Das Team gab keinen weiteren Kommentar ab, während NBA-Sprecher Mike Bass in einer Erklärung sagte: "Wir sind uns des Social-Media-Posts von Ja Morant bewusst und sind dabei, weitere Informationen zu sammeln."

Tatsächlich war es diesmal allerdings kein Post von Morant selbst, sondern eine Instagram-Live-Session auf dem Kanal eines Freundes, die dem Superstar in die Bredouille brachte. Auf einem Video, das später gelöscht wurde, war Morant zu sehen, wie er in einem Auto fuhr, zu einem Rap-Song mitsang und dabei eine Pistole zeigte. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, ob die Schusswaffe echt ist und ob sie Morant gehört. Der Basketballer gab bislang kein Statement ab.

Morant bereits zuvor verhaltensauffällig

Das Video könnte für Morant weitere und ernste Konsequenzen haben. Im März wurde er von der Liga für acht Spiele gesperrt, nachdem er in einem Stripclub in Denver, die Grizzlies waren in der Stadt, um gegen die Nuggets zu spielen, gefilmt wurde, wie er eine Waffe zeigte. Morant traf sich mit NBA-Boss Adam Silver, der das Verhalten des Profis als "unverantwortlich, rücksichtslos und potenziell sehr gefährlich" bezeichnete, verließ die Grizzlies und nahm an einem Beratungsprogramm teil. Außerdem deaktivierte er seine Konten in den sozialen Medien.

Zum Zeitpunkt der Suspendierung sagte Morant in einem Interview mit dem US-Sender ESPN, dass er sich bewusst sei, "was ich zu verlieren habe", und dass er versuchen werde, "verantwortungsbewusster und klüger zu sein und sich von allen schlechten Entscheidungen fernzuhalten". Die Polizei hat Morant im Zusammenhang mit dem Vorfall im März keiner Straftat beschuldigt, und die NBA kam zu dem Schluss, dass die Waffe nicht dem Spieler gehörte. Während seiner Suspendierung verlor er rund 669.000 Dollar an Gehalt.

Morants Verhalten sorgte bereits vor der Suspendierung im März für Aufsehen. Nach einem Spiel im Januar berichteten Mitglieder der Indiana Pacers, dass nach der Partie gegen die Grizzlies etwas aus dem Auto Morants auf sie gerichtet war, das wie ein Laserzielgerät aus einer Waffe ausgesehen habe. Personen, die Morant nahe stehen, waren während des Spiels mit Spielern der Pacers aneinandergeraten. Der NBA-Star wird derzeit außerdem nach einem Vorfall in seinem Haus im letzten Sommer verklagt. Ein 17-Jähriger behauptet, er sei von Morant und einem Freund während eines Basketballspiels angegriffen worden. Der Teenager behauptet, Morant sei anschließend mit einer Waffe aus seinem Haus gekommen. Die örtliche Staatsanwaltschaft untersuchte den angeblichen Vorfall und leitete aber kein Strafverfahren ein.

"Angesichts seiner enormen Anhängerschaft und seines Einflusses, vor allem bei den jungen Fans, die zu ihm aufschauen, hat dies schwerwiegende Folgen", sagte Silver im März nach dem ersten Waffen-Eklat. US-Medien spekulieren nun, dass Wiederholungstäter Morant diesmal härter bestraft werden könnte. Morants Fünfjahresvertrag über 194 Millionen Dollar beginnt in der kommenden Saison, die Grizzlies dürften trotz allem an ihm festhalten. Er hat Werbeverträge mit Nike und Powerade, obwohl das Sportgetränkeunternehmen eine Werbung mit Morant fast unmittelbar nach dem Auftauchen des Videos im März zurückzog.

Nach Angaben des Gun Violence Archive hat es in den USA in diesem Jahr bisher mehr als 200 Vorfälle gegeben, bei denen vier oder mehr Menschen von Schusswaffen verletzt oder getötet wurden. 48.830 Menschen starben im Jahr 2021 in den Vereinigten Staaten an Verletzungen durch Schusswaffen, so die neuesten Daten der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC). Demnach werden in den USA jeden Tag mehr als 50 Menschen durch eine Schusswaffe getötet.