Mac Jones und die New England Patriots setzen ein dickes Ausrufezeichen in der NFL.

Die beiden verbleibenden deutschen NFL-Profis Amon-Ra St. Brown und Jakob Johnson gelten mit ihren Teams als Favoriten - und kassieren jeweils deutliche Niederlagen. Besonders happig endet der Spieltag für Detroit. Für die größte Überraschung sorgen zunächst aber die Patriots.

Patriots setzen überraschendes Ausrufezeichen: Dem sechsmaligen Super-Bowl-Sieger New England Patriots ist ein unerwartetes Erfolgserlebnis gelungen. Gegen Division-Rivale Buffalo Bills gewannen die Patriots 29:25 und fuhren ihren erst zweiten Saisonsieg ein. Das Team von Headcoach Bill Belichick hatte zuvor schon fünf teilweise heftige Niederlagen kassiert. Kleines Schmankerl für die Legende an der Seite: Er fuhr seinen 300 Karriere-Sieg ein. Besonders turbulent wurde das letzte Viertel. Erst stellte New England, angeführt vom starken Quarterback Mac Jones, auf 22:10. Wide Receiver Stefon Diggs verkürzte dann mit einem Touchdown für die Bills. Zwei Minuten vor Schluss die vermeintliche Wende: Die Bills standen plötzlich ein Yard vor dem Haus der Patriots, Touchdown und Two-Point-Conversion, 25:22 für die Bills. Dann aber doch noch der Genickbruch für Buffalo: Zwölf Sekunden vor Schluss sorgte Mike Gesicki dank des zweiten Touchdown-Passes des Tages für die Entscheidung, weil auch der Kicker traf, konnten die Bills nicht mehr kontern.

Vor wenigen Tagen hatte die Franchise verkündet, dass Oliver Bierhoff als Berater einsteigt. Der 55-jährige ehemalige DFB-Direktor soll den Patriots vor allem bei den Expansionsplänen im deutschsprachigen Raum helfen. Bierhoff war jüngst auch dabei, als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der noch von ihm geplanten USA-Reise auf dem Patriots-Gelände in Foxborough eine Trainingseinheit abhielt.

Ravens-Quarterback Lamar Jackson erlebte einen denkwürdigen Abend. (Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con)

Löwen werden böse aufgefressen: Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions in der NFL eine überraschend heftige Pleite kassiert. Gegen die Baltimore Ravens waren die Lions um den deutsch-amerikanischen Wide Receiver beim 6:38 komplett chancenlos und mussten ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Die Lions waren in Baltimore nach einem Horrorstart von Beginn an klar unterlegen. Nach vier Touchdowns der Ravens lagen St. Brown und Co. bereits Mitte des zweiten Viertels 0:28 zurück. Der Receiver war mit 13 Passfängen für 102 Yards mal wieder in guter Form, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Bester Mann an diesem Abend aber war der nie zu stoppende Lamar Jackson: Nach drei Touchdown-Pässen und einem selbst erlaufenen Touchdown schonten die Gastgeber ihren brillanten Spielmacher am Ende sogar wegen des deutlichen Vorsprungs.

Raiders verpennen den Start komplett: Fullback Jakob Johnson und seine Las Vegas Raiders erwischten beim 12:30 gegen die Chicago Bears einen schlechten Tag. Las Vegas hatte offensiv deutliche Probleme und lag nach zwei Touchdowns der Bears, bei denen St. Browns Bruder Equanimeous aktuell verletzt fehlt, zunächst mit 0:14 zurück. Die Hypothek war zu groß und die von Ersatz-Quarterback Brian Hoyer geleitete Angriffsreihe zu schwach. Hoyer selbst konnte seine NFL-Tauglichkeit noch nicht unter Beweis stellen, ihm unterliefen zwei Interceptions - er verlor seinen elften Einsatz als Starter in Folge. Das letzte Viertel übernahm Aidan O'Connell für den enttäuschenden Routinier. Doch es half nichts mehr: Die Raiders mussten die vierte Niederlage im siebten Spiel hinnehmen.

Kelce glänzt mit Touchdown, Swift mit Choreografie: Sechs Siege und eine Niederlage - die Bilanz der Kansas City Chiefs passt. Sie haben ihr Heimspiel gegen die Los Angeles Chargers mit 31:17 gewonnen. Quarterback Patrick Mahomes kam schon in der ersten Halbzeit auf mehr als 300 Yards nach Pässen und beendete die offensiv beste Leistung der Chiefs in dieser Saison mit 424 Yards nach Pässen und vier Touchdowns. Den letzten Touchdown vor der Pause erzielte Travis Kelce, der mit zwölf gefangenen Pässen über insgesamt 179 Yards beim nächsten Spiel mit Pop-Superstar Taylor Swift im Publikum ebenfalls ein überragendes Spiel ablieferte.

Die Sängerin war zum vierten Mal in den vergangenen fünf Wochen bei einem Spiel. Diesmal hatte sie ein Freundschaftsband mit der Kelce-Nummer 87 am Handgelenk und feierte den Touchdown von Kelce vor der Halbzeit mit einer kleinen Choreografie zusammen mit Brittany Mahomes, der Ehefrau von Patrick Mahomes. Nach der Partie wurden Swift und Kelce Händchen haltend in den Stadion-Katakomben fotografiert.

Eagles brillieren im Spitzenspiel auf "Fußball-Rasen": Die Philadelphia Eagles haben das NFL-Spitzenspiel gegen die Miami Dolphins gewonnen. Vor den eigenen Fans in Philadelphia, die auf dem Rasen noch die Markierungen vom 2:2 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko erkennen konnten, holten die Eagles ein 31:17. Miami konnte zwar zum 3:3 und 17:17 jeweils ausgleichen, aber nie selbst in Führung gehen und musste sich mit der zweiten Niederlage im siebten Saisonspiel abfinden. Mit drei Touchdown-Beteiligungen war Eagles-Quarterback Jalen Hurts der Mann des Spiels.

"Das ist ein großer Sieg. Wir sind ein starkes Team. Wir hatten am Anfang ein paar unnötige Ballverluste", sagte Hurts. Der 25-Jährige hatte zwei Touchdown-Pässe und erlief einen weiteren Touchdown selbst. Auch seine 279 Yards nach Würfen waren mehr als die 216 von Tua Tagovailoa von den Miami Dolphins, der einen Touchdown-Pass hatte und mit einem Fehlpass im letzten Viertel zudem für eine Vorentscheidung sorgte. Beide Spielmacher waren Teamkollegen am College in Alabama und kennen sich gut.

Falcons machen es spannend: Was für ein Schlagabtausch in der NFC South! In einer spannenden und stellenweise wilden Partie behalten die Atlanta Falcons am Ende dank eines 51-Yard-Field-Goals von Younghoe Koo die Oberhand und entführen den 16:13-Sieg aus Tampa Bay. Eigentlich hätten die Falcons die Partie schon längst entscheiden können, doch Desmond Ridder, der ansonsten eine gute Partie ablieferte, leistete sich gleich drei Fumbles in der Redzone, zwei dabei direkt an der Goal Line. Gestützt wurde Ridder allerdings dieses Mal von der starken Falcons-Defense, die das Laufspiel der Bucs größtenteils egalisierte und damit den Grundstein für die knappe Niederlage legte. Nachdem die Bucs kurz vor dem Ende ausgeglichen hatten, rettete Ridder sich und die Falcons dann aber doch selbst, als er mit einem herrlichen Pass auf Kyle Pitts die Tür zum Game-Winning-Field-Goal ganz weit aufstieß.

Nacua bereitet Probleme, kann die Pleite aber nicht verhindern. (Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con)

Star-Rookie stört Steelers nicht entscheidend: Die Pittsburgh Steelers schlagen die Los Angeles Rams mit 24:17 und streichen damit ihren vierten Sieg in dieser Spielzeit ein. Grundstein für den Erfolg war einmal mehr die Defense der Steelers, die den Gegner nur ein einziges Mal in die eigene Red Zone ließ. Mit Star-Rookie Puka Nacua (8/12, 154 Yards) hatte man zwar so seine Probleme, Cooper Kupp (2/7, 29 Yards) war dafür fast komplett abgemeldet. Am Ende brachte es Rams-Quarterback Matthew Stafford auf weniger als 50 Prozent angekommene Pässe. Gleichwohl hatten es die Rams lange selbst in der Hand, ein völlig verschlafenes letztes Quarter mit zwei Touchdowns der Steelers drehte die Partie allerdings zugunsten von Pittsburgh.

Glanzloser Sieg für Seattle: Die Seattle Seahawks geben sich keine Blöße und gewinnen das NFC-West-Duell gegen die Arizona Cardinals mit 20:10. Am Ende reichte Seattle ein größtenteils glanzloser Auftritt, um den Heimsieg gegen das Kellerkind der NFC zu sichern. Nachdem sich Jaxon Smith-Njigba früh in der Partie mit seinem ersten NFL-Touchdown in die Statistiken einbringen konnte, legte Arizona zunächst ein Field Goal und Mitte des zweiten Quarters einen tollen 25-Yard-Run zum Touchdown durch Quarterback Josh Dobbs nach. Das allerdings waren die letzten Punkte für die Cardinals. Die Führung wechselte nur fünf Minuten später und damit noch vor dem Pausenpfiff. Im zweiten Durchgang passierte dann, abgesehen von zwei Field Goals der Hausherren, nichts mehr.

Giants überragen Washington: Ein starkes zweites Viertel reicht den New York Giants, um gegen den Divisionsrivalen aus der Hauptstadt den zweiten Saisonsieg mit 14:7 einzufahren. Zwei Passing Touchdowns von Backup-Quarterback Tyrod Taylor auf Darren Waller und Saquon Barkley sorgten gegen Washington Commanders für eine knappe Halbzeitführung, welche die Gäste in einer ereignisarmen zweiten Halbzeit nicht mehr aufholen konnten. In der Offensive lief für beide Teams wenig zusammen. Ein Rushing Touchdown von Brian Robinson Jr. sorgte nach der Pause für Spannung. Doch die Giants-Defense hielt im Schlussabschnitt stand und rettete so den knappen Erfolg.

Broncos mit zweitem Saisonsieg: Russell Wilson und die Denver Broncos können den zweiten Sieg der NFL-Saison bejubeln. Im heimischen Mile High Stadium entschied ein 52-Yard-Field-Goal von Will Lutz, sowie eine späte Interception von Packers-QB Jordan Love die Partie zugunsten der Broncos. Apropos Will Lutz: Der Kicker der Broncos hatte in der ersten Hälfte mit drei Field Goals die einzigen neun Punkte der Partie besorgt. Nach dem Seitenwechsel konnte dann auch Green Bay mal etwas Zählbares liefern, auch hier war es allerdings nur ein Field Goal. Courtland Sutton besorgte dann endlich den ersten Touchdown der Partie, den die Packers zum Ende des dritten Quarters und dann auch im vierten Quarter mit zwei Touchdowns konterten und die Partie zu ihren Gunsten drehten. Dann schlug jedoch abermals die Stunde von Will Lutz.

Das größte Drama des Spieltags: Krimi, Wahnsinn, Shootout - für die Partie zwischen den Cleveland Browns und den Indianapolis Colts kann man viele Würdigungen finden. In jedem Fall war es Unterhaltung pur, was dort in Indianapolis stattfand. Über die gesamte Spielzeit ging es munter hin und her, nur ein einziges Mal gab es eine Führung mit mehr als einem Score, als die Browns Mitte des dritten Quarters mit 30:21 führten. Doch dann änderte sich das Momentum ein weiteres Mal und spätestens als Michael Pittman Jr. 5:30 Minuten vor Ende einen 75-Yard-Touchdown zum 38:33 erzielte, glaubten die Heimfans an den Sieg. Doch die Zuschauer in Indy, so sie es denn mit den Colts hielten, wurden enttäuscht, denn die Browns zimmerten einen minutenlangen und 15 Sekunden vor dem Ende erfolgreichen Game-Winning-Drive zusammen und hinterließen enttäuschte Colts.