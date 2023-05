Nur ein deutscher Topspieler hat es bei der Tischtennis-WM ins Achtelfinale geschafft. Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov erlebte in Durban dagegen ein Déjà-vu. Danach zeigt er sich schwer enttäuscht und spricht über seinen fehlerhaften Auftritt.

Europameister Dang Qiu hat bei der Tischtennis-WM in Südafrika als einziger deutscher Spieler das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglisten-Zehnte von Borussia Düsseldorf besiegte das 16-jährige Supertalent Felix Lebrun aus Frankreich am späten Mittwochabend in 4:2 Sätzen. Sein nächster Gegner ist allerdings schon am Donnerstag um 11.40 Uhr der Titelverteidiger, Topfavorit und Weltranglisten-Erste Fan Zhendong aus China. "Ich werde nicht gut schlafen heute Nacht. Aber ich bin bereit", sagte Dang.

Dimitrij Ovtcharov (TTC Neu-Ulm), Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) und Ruwen Filus (TTC Fulda-Maberzell) schieden dagegen alle am Mittwoch in der dritten Runde aus. Während Filus erwartungsgemäß gegen den Weltranglisten-Achten Lin Yun-Ju aus Taiwan verlor (0:4) und Franziska seinem portugiesischen Gegner Joao Geraldo (3:4) hinterher zu einer "sehr starken Leistung" gratulierte, war das frühe WM-Aus für Ovtcharov eine große Enttäuschung.

Im Doppel weiter auf Medaillenkurs

Denn die frühere Nummer eins der Welt scheiterte wie schon 2019 in Budapest mit 3:4 an dem Kroaten Tomislav Pucar. "Ich bin sehr enttäuscht, weil es eine große Chance war und ich weit unter meinen Möglichkeiten gespielt habe", sagte Ovtcharov. "Es war leider keine gute Leistung, was natürlich sehr schade ist bei einer WM. Da will man sein bestes Tischtennis spielen." Der 34 Jahre alte Ovtcharov gewann in seiner Karriere je zweimal den Europameister-Titel und die olympische Bronzemedaille. Bei Weltmeisterschaften kam er im Einzel bislang jedoch nie über das Achtelfinale hinaus.

Trotz der erneuten Niederlage gegen Pucar hat Ovtcharov in Durban aber noch eine gute Medaillen-Chance: Im Doppel zog er am Mittwochnachmittag zusammen mit Franziska ins Viertelfinale ein. Die beiden deutschen Nationalspieler gewannen in 3:2 Sätzen gegen die Japaner Shunsuke Togami und Yukiya Uda. Viertelfinal-Gegner sind am Donnerstagnachmittag die englischen Außenseiter Paul Drinkhall und Liam Pitchford. Im Falle eines Sieges hätten Ovtcharov und Franziska die Bronzemedaille sicher.

Bei den Frauen zogen die Weltranglisten-Neunte Ying Han und Team-Europameisterin Nina Mittelham souverän ins Achtelfinale ein. Die 40 Jahre alte Han (KTS Tarnobrzeg) besiegte die Rumänin Andreea Dragoman mit 4:0. Die 26 Jahre alte Mittelham (TTC Berlin Eastside) schlug Li Yu Jhun aus Taiwan ebenfalls ohne Satzverlust. Xiaona Shan (TTC Berlin Eastside) verlor dagegen mit 0:4 gegen Olympiasiegerin Chen Meng aus China.