Dirk Nowitzki - hier bei der WM 2019 in China - darf endlich mal wieder Weihnachten in Europa feiern.

Basketball-Ikone Dirk Nowitzki darf zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten Weihnachten in Europa verbringen. Noch länger ist es her, dass er auf Skiern stand, was er jetzt nachholen will. Die in der NBA verbliebenen Deutschen feiern auf eigene Art und Weise - und müssen über das Fest schuften.

Der ehemalige Basketball-Superstar Dirk Nowitzki freut sich auf Weihnachten in Europa und seinen ersten Skiurlaub seit Jahrzehnten. "In der NBA ist es vertraglich festgelegt, dass man keinen Extremsport machen darf. Jetzt stehe ich zum ersten Mal seit dreißig Jahren wieder auf Skiern", sagte der Ex-Profi der Dallas Mavericks aus der Nordamerikanischen Profiliga NBA in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung". Er sei "zum ersten Mal seit zwanzig Jahren" über Weihnachten wieder in Europa. "Da werden wir so viel reisen, dass ich gar keine Zeit habe, die Spiele zu verfolgen, zumal es hier Nacht ist, wenn sie drüben stattfinden. Das war ja das Ziel, dass wir in den ersten Jahren, wo ich den Sport am meisten vermissen werde, viel reisen, damit ich beschäftigt bin", antwortete der gebürtige Würzburger auf die Frage, ob ihm die Feiertage helfen würden, sich vom Profisport abzunabeln.

Im Moment sei es schon noch so, dass er planen müsse, wenn er beispielsweise mit seinen Kindern etwas erleben wolle. "Ich setze mich nicht einfach in ein vollgepacktes Kino. Wir haben da vorher angerufen: Wie sieht's aus, wann geht's los? Ich würde auch nicht zur Weihnachtszeit in eine Shopping-Mall gehen und da Geschenke einkaufen. Das muss ich anders organisieren", erzählte Nowitzki. Er schätze aber, dass der Rummel um ihn irgendwann nachlasse. Im April hatte er seine Karriere nach 21 Jahren bei den Dallas Mavericks beendet. Nun wolle er "wieder ins normale Leben eintauchen", betonte der Vater dreier Kinder. "Jetzt bin ich noch in den Gedanken der Leute. Aber in zwei, drei Jahren? Teilweise kennen mich ja schon heute die Kids nicht mehr. Da sagen die Eltern: Hey, schau mal, das ist doch Dirk Nowitzki. Und die Kinder: Hä? Wer? Die kennen nur noch den Luka", sagte Nowitzki über den aktuellen Mavs-Star Luka Doncic.

Schröder NBA-Spieler der Woche

Bei Nowitzkis Ex-Teamkollegen Maximilian Kleber findet die Bescherung mit seiner Familie an Weihnachten dagegen via Facetime statt. Weil Kleber angesichts des engen Spielplans in den USA nicht nach Deutschland fliegen kann, wird er mit seinen Eltern und Verwandten mit Hilfe des Video-Chat-Dienstes das Auspacken der Geschenke verfolgen. "Ich kann sie vor oder nach dem Essen anrufen, und wir können uns gegenseitig dabei zugucken, wie wir unsere Geschenke auspacken", sagte der Basketballer von den Dallas Mavericks.

Während Kleber mit den Mavs genauso wie Dennis Schröder mit den Oklahoma City Thunder erst am zweiten Weihnachtstag wieder spielen muss, ist Daniel Theis mit den Boston Celtics schon wieder am 25. Dezember im Einsatz. In einem der prestigeträchtigen Christmas Games gastieren die Celtics am Mittwoch beim Titelverteidiger Toronto Raptors (18.00 Uhr/DAZN). Danach soll es schnell nach Hause gehen. "Wir spielen mittags, von daher sind wir hoffentlich abends wieder daheim, um Zeit mit der Familie zu verbringen", sagte Theis, der vor kurzem zum zweiten Mal Vater geworden ist.

Für Dennis Schröder hat Weihnachten als Muslim dagegen keine große Bedeutung. Seinen jüngeren Geschwistern zuliebe wird aber auch im Hause Schröder ein bisschen gefeiert. "Meine Frau, mein Baby, mein Cousin und ein paar Freunde aus Atlanta sind hier. Wir werden einfach ein bisschen Zeit daheim verbringen", sagte Schröder. "Für meinen kleinen Jungen ist es das erste Weihnachten, das wird sicher besonders." Der Nationalspieler ist in der nordamerikanischen Profiliga NBA als Spieler der Woche geehrt worden. Der Point Guard von Oklahoma City Thunder erhielt die Auszeichung für die Western Conference, im Osten wurde Kyle Lowry von Meister Toronto Raptors ausgezeichnet. Schröder ist der erste deutsche Spieler der Woche seit Nowitzki im April 2014. In den vergangenen vier Spielen glänzte der 26-Jährige mit durchschnittlich 25,3 Punkten, darunter mit 31 Zählern gegen Memphis eine persönliche Saisonbestleistung.