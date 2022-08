Nach US Open ist Schluss Tennis-Profi Petkovic kündigt Karriereende an

16 Jahre spielt Andrea Petkovic als Profi Tennis, nun gibt sie ihr Karriereende bekannt. Die 34-Jährige will nach den US Open Schluss machen, hält sich aber noch die Option auf Turnier in Europa offen. Längst hat sie sich eine Karriere neben dem Sport aufgebaut.

Noch einmal New York, noch einmal die große Bühne - und dann ist Schluss: Andrea Petkovic wird nach den am heutigen Montag beginnenden US Open ihre Tennis-Karriere beenden. Das kündigte die 34-Jährige an. "Ich lasse mir noch die Option offen, ein Turnier in Europa dranzuhängen, das ein bisschen näher zu meiner Familie und Freunden ist - aber generell ist das hier mein letztes Turnier", sagte Petkovic der ARD-"Sportschau": "Vielleicht ist auch schon hier in New York Schluss."

Demnach gab sie in einem emotionalen Gespräch noch keine Details zu ihrer Entscheidung bekannt. Erst an diesem Montag wolle sie demnach ausführlicher über ihren Entschluss sprechen. In Flushing Meadows trifft die Weltranglisten-104. in der ersten Runde am Dienstag als Außenseiterin auf die Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz (Nr. 13).

Mehr als eine Spielerin

Der größte Erfolg der Darmstädterin, die 2006 ihre Profilaufbahn begann, war der Einzug ins Halbfinale der French Open 2014 in Paris. Auf der WTA-Tour gewann sie insgesamt sieben Einzel-Titel, in der Weltrangliste war im Oktober 2011 Rang neun ihre beste Platzierung. Mit dem deutschen Fed-Cup-Team erreichte Petkovic 2014 das Finale, das gegen Tschechien verloren ging.

Petkovic ist eine Spielerin, die heraussticht. Seit Dezember 2019 steht sie auch in unregelmäßigen Abständen als ZDF-Moderatorin vor der Kamera, schreibt Kolumnen für Zeitungen sowie Magazine und brachte 2020 das Buch "Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht" heraus.

Noch bei den French Open betonte sie, wie viel Spaß ihr weiter die Matches auf der großen Bühne bereiten - dabei hatte sie ursprünglich ihr Karriereende für 2020 geplant. "Wenn es von meinem Willen abhängig wäre, würde ich noch zehn Jahre spielen", erklärte Petkovic im Mai. Sie müsse am Ende der Saison aber auf ihren Körper hören, fügte sie damals an. Jetzt ist ihre Entscheidung gefallen.