Das Wimbledon-Finale im RE-LIVE: Überragende Kerber dominiert sich zum Coup

Was für eine Leistung von Angelique Kerber! Mit spektakulärem Tennis gewinnt die Deutsche das Finale von Wimbledon. Anders als noch vor zwei Jahren dominiert sie nun bei der Revanche Serena Williams. Sie können das Spiel im RE-Live nochmal nachlesen.

18.31 Uhr: Das war's von uns. Wir hoffen Sie hatten Spaß und haben noch ein schönes Wochenende vor sich. Stimmen zum Wimbledon-Coup finden Sie gleich ebenso auf unserer Seite wie einen ausführlichen Text der Kollegin Judith Günther. Machen Sie's gut!

18.27 Uhr: 22 Jahre nach Steffi Graf hat Wimbledon wieder eine deutsche Grand-Slam-Siegerin. Und was für eine. Wir wiederholen uns gerne: Kerber hat hier fantastisch gespielt! Es war übrigens das sechste Wimbledon-Endspiel in Serie was in zwei Sätzen entschieden wird.

Die Meldung zum Finale lesen Sie hier!

18.23 Uhr: Was für ein Spiel von Angelique Kerber! Herzlichen Glückwünsch! Nach nur 65 Minuten feiert sie ihren vielleicht größten Einzeltriumph - obwohl sie bereits jeweils einmal die US- und die Australian-Open gewonnen hatte.

18.22 Uhr, 6:3, 6:3 Kerber: WAHNSINN! Kerber gewinnt Wimbledon! Aufschlag. Fehler. Triumph!

18.21 Uhr, 6:3, 5:3 Kerber: Matchball für Kerber. Sie schlägt eine lange Vorhand auf die Linie. Matchball.

18.20 Uhr, 6:3, 5:3 Kerber: Die nächste Ansage von Williams. Sie kracht eine Rückhand ins Eck, 30:30.

18.19 Uhr, 6:3, 5:3 Kerber: Und so schlecht das gerade war, so brillant ist das jetzt. Eine ewige Rally beendet sie mit einem perfekten Stop. Den kann selbst die unermüdliche Kerber nicht erlaufen.

18.18 Uhr, 6:3, 5:3 Kerber: WAS MACHT WILLIAMS??? Sie haut einen offenen Vorhandvolley aufs freie Feld katastrophal ins Aus... 30:0 für Kerber, zwei Punkte zum Triumph!

18.17 Uhr, 6:3, 5:3 Kerber: Entscheidung aufgeschoben. Zu Null gewinnt Williams ihren Service. Alles nicht so schlimm...

18.14 Uhr, 6:3, 5:2 Kerber: Kerber völlig unbeeindruckt, Williams ziemlich von der Rolle. Nur so lässt sich dieses Aufschlagspiel zusammenfassen. Ohne "echten" Ballwechsel geht Kerber über 15 zum 5:2!

18.12 Uhr, 6:3, 4:2 Kerber: Haben wir Wahnsinn geschrieben? Dann ist das jetzt der Wahnsinn-Wahnsinn. Mit einer krachenden Vorhand ganz tief aus der Ecke nah an die Linie kontert sie Williams' Angriffsspiel, 4:2. Das ist großartig!

18.10 Uhr, 6:3, 3:2 Kerber: Kerber ist jetzt überall. Erst kratzt sie einen Ball aus ihrer Rückhandecke, dann erläuft sie einen Stopp und kontert den longline mit der Vorhand - Wahnsinn. Zwei Breakbälle.

18.09 Uhr, 6:3, 3:2 Kerber: Kerber spielt unglaublich. Wieder entnervt sie Williams mit ihrer Hartnäckigkeit und erzwingt über eine irre Rückhand longline das 15:30 bei Service Williams.

18.06 Uhr, 6:3, 3:2 Kerber: Und dann holt Kerber doch noch das Spiel, denn Williams schlägt eine "einfache" Rückhand ins Netz.

18.04 Uhr, 6:3, 2:2 Kerber: Wow, was für ein Schlag von Williams, mit der Rückstand auf die Linie stellt sie nach 0:40 auf 30:40, dann erzwingt sie über hartes Vorhandspiel den Einstand.

18.03 Uhr, 6:3, 2:2 Kerber: Kerber spielt mit Power, Leidenschaft und ganz viel Selbstvertrauen. Und sie spielt variabel. Das sieht bislang sehr, sehr gut aus für die Deutsche, schon wieder 30:0.

18.01 Uhr, 6:3, 2:2 Kerber: Williams legt nach, aber sie bekommt hier nichts geschenkt. Kerber fightet nach wie vor jeden möglichen (manchmal auch unmöglichen) Ball zurück. Das macht sich bemerkbar. Die Amerikanerin ist jetzt schon ganz schön am Pumpen (nach der Babypause aber sicher auch verständlich).

17.58 Uhr, 6:3, 2:1 Kerber: So wichtig für Kerber! Nachdem es über 30:30 geht, ist Kerber zweimal da und bringt ihren Service erneut durch.

17.56 Uhr, 6:3, 1:1 Kerber: Was ist denn hier los? Erst hämmert Williams eine einfache Vorhand aus dem Halbfeld volley ins Nirwana, dann wuchtet sie Kerber zweimal wild über den Platz. Sie aber kontert das 15:30 dann mit einer spektakulären Rückhand longline, nachdem Williams zuvor ein Überkopfball völlig verunglückt war. Top-Ball der Deutschen!

17.53 Uhr, 6:3, 1:1 Kerber: Williams entlädt ihren Frust! Eine Hammer-Rückhand von Kerber tief aus derr Ecke bringt die Amerikanerin per Volley noch ins Feld zurück und schreit ihre Satzverlust-Wut aber so was laut heraus. Spielball - den nutzt sie.

17.52 Uhr, 6:3, 1:0 Kerber: Wow, was für ein Ballwechsel von Kerber! Einen nicht konsequent gespielten Netzangriff von Williams kontert sie mit einem kurzen Vorhand cross, 15:15.

17.50 Uhr, 6:3, 1:0 Kerber: Souveräner Start in den zweiten Satz. Trotz eines Doppelfehlers geht das erste Spiel zu 15 an Kerber. Williams hatte da gar keine Chance, sich ins Spiel zurückzukämpfen.

17.47 Uhr, 6:3 Kerber: Da ist der Satz! Und der letzte Ball ist symptomatisch für den ersten Satz. Kerber hält den Ball lange im Spiel, lässt die Amerikanerin laufen und provoziert damit den bereits 15. Fehler von Williams! Sie schlägt einen Ball tief aus der Rückhandecke ins Netz.

17.45 Uhr, 5:3 Kerber: Pech für Kerber! Nach einer spektakulären Rally überlobt sie Williams mit einem Rückhand-Volley. Der Schiedsrichter gibt den Ball gut, die aber lässt die Entscheidung "challengen". Eine gute Idee der Amerikanerin! Der Ball war hinter der Linie, 30:30.

17.44 Uhr, 5:3 Kerber: Nach ihrer starken Phase verliert Williams ein bisschen ihre Linie, 0:30.

17.43 Uhr, 5:3 Kerber: Oh, Kerber dreht das Aufschlagspiel doch noch zu ihren Gunsten. Wieder einmal hält sie die Ballwechsel lang und lässt Williams die Fehler machen. Den Punkt zum 3:5 schenkt Williams dann aber über die Rückhand her.

17.41 Uhr, 4:3 Kerber: Williams kontert das Break mit wuchtigen Schlägen. Auf einen Vorhandwinner ins rechte Feld folgt ein erzwungener Fehler über Kerbers Rückhand, 15:30.

17.38 Uhr, 4:3 Kerber: Das ist das nächste Break für Kerber! Zwei Chancen macht Williams mit ihrer Wucht zunichte (Vorhand und Aufschlag), dann attackiert die Deutsche den zweiten Aufschlag. Die von der Kielerin dominant gespielte Rally endet mit einem Rückhandfehler von Williams.

17.36 Uhr, 3:3 Kerber: Plötzlich Probleme bei Williams. Nach einem Stopp von Kerber kommt sie zu spät und kann den Ball nur noch ins Netz schlagen, dann der nächste leichte Fehler mit der Rückhand und ein Doppelfehler obendrauf, 0:40!

17.35 Uhr, 3:3 Kerber: Zu 15 gewinnt Kerber ihr drittes Servicespiel. Williams verzieht eine Rückhand longline deutlich.

17.33 Uhr, 3:2 Williams: Das gibt Selbstvertrauen! Die ersten Punkte ihres Aufschlagspiels dominiert Kerber und beendet sie gar mit zwei spektakulären Vorhandwinnern. So nimmt man seiner Gegnerin vorerst wieder den Druck vom Schläger.

17.30 Uhr, 3:2 Williams: Die Favoritin dreht auf, nächster Winner, nächstes Ass. Die Deutsche findet nach ihrem Top-Start aktuell keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Aber dass sich die Amerikanerin nach dem sehr schnellen Rückstand zurückmelden würde, war ja eigentlich klar.

17.29 Uhr, 2:2 Williams: Fehler Kerber, Ass Williams. Die Amerikanerin dominiert in den letzten drei, vier Minuten klar das Geschehen. Dann aber wieder mal ein leichter Fehler mit der Vorhand aufs offene Feld (Seitenaus).

17.28 Uhr, 2:2 Williams: Das war gar nichts aus Sicht der Deutschen. Erst die beiden leichten Fehler, dann erhöht Williams den Druck und erarbeitet sich drei Breakchancen. Gleich die erste sitzt. Alles wieder in der Reihe.

17.27 Uhr, 2:1 Kerber: Erster Trouble für Kerber, 0:30.

17.24 Uhr, 2:1 Kerber: So Williams kommt im Finale an. Die Amerikanerin bringt ihren ersten Aufschlag und kann das Spiel dann gewohnt kontrollieren. Drei starke Vorhandwinner machen es Williams trotz eines einfachen Volley-Fehlers leicht. Allerdings: Kerber bringt viel mehr Bälle zurück, als die bisherigen Gegnerinnen der 36-Jährigen.

17.22 Uhr, 2:0 Kerber: Der nächste Fehler von Williams, eine lange Vorhand landet hinter der Grundlinie - Spiel Kerber.

17.21 Uhr, 1:0 Kerber: Kerber kommt rein in ihr Aufschlagspiel, nach zwei Fehlern von Williams und einem Vorhand-Winner aus dem Halbfeld hat sie zwei Spielbälle.

17.19 Uhr, 1:0 Kerber: Und da ist das Break für die Deutsche. Nach einer langen Rally zwingt Kerber die Amerikanerin zu einem Fehler mit der Vorhand. Das hat die Kielerin stark gespielt.

17.18 Uhr: Und der nächste Fehler mit der Rückhand, Breakball Kerber...

17.17 Uhr: Zäher Beginn ins Finale. Nach zwei schnellen Punkten produziert Williams zwei leichte Fehler, 30:30.

17.15 Uhr: Los geht's!

17.13 Uhr: Das Publikum ist übrigens prominent besetzt. Neben den beiden Herzoginnen Meghan und Catherine (mehr dazu lesen Sie hier), ist auch Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton zu Besuch.

17.11 Uhr: Serena Williams "gewinnt" das Duell um den Aufschlag, sie wird also nach dem Aufwärmen das Finale eröffnen. Die Amerikanerin ist nach ihrer Baby-Pause übrigens auf Platz 181 der Weltrangliste abgestürzt. In Wimbledon ist sie aufgrund ihrer Stärke dennoch gesetzt, an Position 25.

17.06 Uhr: Mit zwei Stunden und sechs Minuten Verspätung betreten die beiden Damen nun den Centre Court. Ein paar Bälle zum Einschlagen, dann geht's los!

16.55 Uhr: Für Williams spricht in diesem Finale dagegen die Erfahrung und ihre Extraklasse. 23 Grand-Slam-Titel hat sie schon gewonnen, so viele wie keine andere in der Geschichte des Profitennis. Im direkten Vergleich mit der Kielerin liegt die US-Amerikanerin klar vorn: Sechs von acht Partien hat Williams für sich entschieden. Bei ihrer Rückkehr nach der Babypause hatte sie verständlicherweise zunächst Probleme. Doch in ihrem Halbfinale gegen Julia Görges zeigte die siebenmalige Wimbledonsiegerin, wie stark sie auch als junge Mutter bereits wieder ist.

16.50 Uhr: Die deutsche Nummer zwei hat es schon einmal geschafft, Serena Williams in einem großen Endspiel zu besiegen. In Melbourne trug sie sich damit bei den Australian Open 2016 als erste Grand-Slam-Siegerin seit Graf in die deutsche Tennisgeschichte ein. Diese Erinnerung kann ihr helfen, das Meisterstück über die langjährige Nummer eins noch einmal zu schaffen. Die Schleswig-Holsteinerin wirkt mental stark, spricht davon, viel gelernt zu haben. Die letzten Partien spielte sie mit einer sehr geringen Fehlerquote. Für sie spricht auch, dass Williams nach ihrer Babypause erst bei ihrem vierten Turnier antritt. Es ist erst gut zehn Monate her, dass ihre Tochter zur Welt kam.

16.40 Uhr: Nach dem spektakulären Djokovic-Hammer gegen Rafael Nadal geht's nun gleich (in etwa 30 Minuten) weiter mit Angelique Kerber. Die 30-Jährige kann sich als erste deutsche Wimbledonsiegerin seit Steffi Graf vor 22 Jahren verewigen. Wie im Endspiel des Londoner Rasen-Tennisturniers vor zwei Jahren trifft sie auf die Amerikanerin Serena Williams. "Sie muss absolut ihr bestes Tennis spielen, wenn sie eine Chance haben will", sagt die Damen-Verantwortliche im Deutschen Tennis Bund, Barbara Rittner. Damit herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag - und viel Spaß!

Quelle: n-tv.de