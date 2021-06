F1-Qualifying in Frankreich

F1-Qualifying in Frankreich Verstappen schlägt Hamilton im Pole-Fight

Es ist angerichtet: Max Verstappen sichert sich in der Formel 1 die Pole Position für den Großen Preis von Frankreich. Direkt hinter dem Red-Bull-Piloten steht Titelverteidiger Lewis Hamilton auf Platz zwei. Sebastian Vettel kann seinen Aufwärtstrend nicht bestätigen. Mick Schumacher überrascht und crasht.

Max Verstappen startet in der Formel 1 beim Großen Preis von Frankreich am Sonntag von Platz eins. Der Red-Bull-Pilot setzte sich im Qualifying auf dem Circuit Paul Ricard knapp gegen Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes durch und eroberte zum fünften Mal in seiner Karriere Startplatz eins. Valtteri Bottas startet im zweiten Mercedes von Platz drei.

"Es ist bisher ein sehr positives Wochenende auf einer Strecke, die für uns nicht die einfachste ist", sagte Verstappen nach seiner fünften Formel-1-Pole und seiner zweiten der Saison: "Wir müssen es morgen zu Ende bringen und die 25 Punkte holen, die wir in Baku verloren haben." Hamilton, der in den Trainingseinheiten verzweifelt nach der idealen Abstimmung gesucht hatte, resümierte recht zufrieden: "Wir haben das Auto sehr oft umgebaut. Ich bin froh, dass es jetzt so gut hingehauen hat. Es wird ein hartes Rennen. Aber unser Auto ist jetzt anders, ich habe große Hoffnungen. Vom zweiten Startplatz hat man immer eine Chance."

Sebastian Vettel kann seinen jüngsten Aufwärtstrend nicht bestätigen: Der 33-Jährige fährt im Aston Martin nur die zwölftschnellste Rundenzeit. "Wir tun uns ein bisschen schwerer hier. Das Auto ist eher fürs Rennen abgestimmt. Ich glaube, wir können uns noch ein bisschen steigern", erklärte Vettel. Mick Schumacher rast im Haas erstmals ins Q2, kann dort aber aufgrund eines Unfalls nicht antreten.

Schumacher kann den Kuchen nicht essen

Der 22-Jährige startet damit von Startplatz 15. "Man kriegt einen Kuchen, aber man darf ihn nicht essen. So fühlt sich das an", kommentierte der Sohn von Michael Schumacher bei Sky seine Leistung. Er ergänzte: "Es war das erste Q2 für mich, das erste für das Team nach langer Zeit. Schade, dass wir es nicht fahren konnten. Unsere Pace war nicht allzu schlecht. Das macht Hoffnung auf ein gutes Rennen. Drücken wir mal die Daumen, dass das Getriebe heil ist."

In der Fahrerwertung liegt Verstappen vor dem siebten Saisonlauf (15 Uhr bei Sky und im Liveticker auf ntv.de) vier Punkte vor Hamilton. In der Konstrukteurswertung hat der Bullen-Rennstall 26 Zähler mehr auf dem Konto als Mercedes, Champion der letzten sieben Jahre. 2018 und 2019 eroberte Hamilton jeweils die Pole Position in Frankreich und gewann das Rennen. Vergangenes Jahr fiel der Grand Prix wegen der Corona-Pandemie aus.