Peter Wright und Michael van Gerwen stehen im Finale der Darts-WM. Der Mann, der sich "Snakebite" nennt, bringt in der Vorschlussrunde den im Verlauf des Jahres so starken Gerwyn Price mit 6:3 zu Fall. Titelverteidiger van Gerwen setzt sich mit dem gleichen Ergebnis gegen Nathan Aspinall durch.

Als Peter Wright gegen Gerwyn Price mit 1:0 in Führung geht, ist es ein kurzes Sticheln des Schotten, das Würze ins Spiel bringt. Wenige Minuten später aber, als der Waliser Price zum 1:1 ausgleicht, wird deutlich, wie sehr es in ihm brodelt. Er brüllt Wright ins Gesicht, deutet einen Faustschlag an und stellt sich seinem Kontrahenten auf dem Weg in die Pause kurz in den Weg. Doch mit fortlaufender Dauer des Spiels zeigt sich an diesem Montagabend, dass Price sein Pulver bereits früh verschossen hat.

Es brodelt: Gerwyn Price. (Foto: dpa)

Der "Iceman" wirkt müde und ausgelaugt, spielt sein schlechtestes Spiel der Saison ausgerechnet im Halbfinale der Darts-Weltmeisterschaft. Es scheint, als hätte er sich statt auf "Mind Games" eher auf sein Spiel konzentrieren sollen. Wright nutzt die Schwächen seines Gegners mit etwas Mühe aus, gewinnt mit 6:3 und steht am Neujahrstag im Finale. Aber so richtig freuen kann sich er sich nicht, zu sehr ärgert ihn das Verhalten von Price. "Gerwyn meinte vor dem Spiel, er würde die ersten zwei Sätze gewinnen und ich würde dann wieder meine Darts wechseln. Ich mag ihn, aber finde das nicht in Ordnung. Er wollte, dass ich mich konzentriere und das habe ich getan. Da hast du es, du hast es verloren", sagte Wright im Interview bei Sky Sports.

Van Gerwen posaunt

Mit etwas weniger Drama kommt das zweite Halbfinale aus. Michael van Gerwen gewinnt 6:3 gegen Nathan Aspinall. Zwar ist das Duell enger als es der Endstand vermuten lässt, doch Aspinall schafft es zu selten, wichtige Momente im Spiel für sich zu entscheiden. Fünf Sätze gehen über die volle Distanz, vier davon holt sich der Titelverteidiger aus den Niederlanden. Van Gerwen bringt zwar längst nicht sein Topniveau, aber Sorgen macht sich der dreifache Weltmeister vor dem Endspiel am Neujahrsabend nicht.

"Peter und ich haben eine gemeinsame Geschichte. Bislang war es immer so, dass Peter die Finals gegen mich verloren hat. Ich will dafür sorgen, dass das so bleibt", posaunt MvG nach dem Halbfinale. Die "Mind Games" gibt es also auch vor dem Finale der Darts-WM.

