Im Regen startet der Große Preis von Ungarn - und Valtteri Bottas verschätzt sich komplett. Der Mercedes-Pilot räumt in Kurve eins mehrere Konkurrenten ab und sorgt damit für eine Rennunterbrechung. Die abtrocknende Strecke sorgt beim Restart dafür, dass Lewis Hamilton komplett allein dasteht.

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat nach dem Start des Großen Preises von Ungarn einen Massencrash in der ersten Kurve verursacht. Der Finne verbremste sich auf regennasser Strecke auf dem Hungaroring, krachte von hinten in den McLaren von Lando Norris, der wiederum in die Seite des Red Bull von WM-Spitzenreiter Max Verstappen rutschte.

Das Rennen wurde danach unterbrochen. Während Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes dem Trubel unbeschadet entkam, fiel Verstappen mit seinem beschädigten Auto auf Rang 13 zurück. Die Red-Bull-Mechaniker hatten in der Unterbrechung bis zum Neustart reichlich zu tun, so viele Schäden wie möglich auszubessern und zu beheben. Bottas, Norris, Sergio Perez (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) und Lance Stroll (Aston Martin) schieden aus.

"Ich bin etwas genervt. Ich weiß überhaupt nicht, warum so etwas passieren muss und so ein Risiko eingangen wird", sagte Norris bei Sky: "Das sind Dummheiten." Auch Perez war verärgert: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll." Beide forderten indirekt eine Strafe für Bottas. Sebastian Vettel im Aston Martin fuhr nach schwachem Start, mit dem er allerdings dem Chaos von in Kruve eins entkommen konnte auf Platz drei vor, Haas-Pilot Mick Schumacher verbesserte sich um zehn Positionen auf Rang zehn.

Das Rennen wurde um 15.32 Uhr neu gestartet. Anstatt aber in die Startaufstellung zu fahren, kehrten alle zurück in die Box, um wegen der abtrocknenden Strecke auf Slicks zu wechseln. Das hatte zur Folge, dass Hamilton beim Neustart als einziger in der regulären Startposition stand. Ein absurdes Bild, der siebenfache Weltmeister blickte allein der roten Ampel entgegen, während die 15 anderen Fahrer allesamt auf Trockenreifen wechselten. Nach einer Runde auf den Intermediates kam Hamilton an die Box und fiel ans Ende des Feldes zurück.