Hartes, aber faires Manöver: Max Verstappen überholt Charles Leclerc und sichert sich so den Sieg.

Rennsport, kein Kindergarten-Cup Formel 1 leidet an irrsinnigem Kontrollwahn

Ewig lange ermitteln die Formel-1-Stewards in Spielberg, erst mehr als drei Stunden nach dem Großen Preis von Österreich ist klar: Der Sieger heißt Max Verstappen. Mit ihrem Kontrollwahn nerven die Regelhüter nicht nur die Fahrer, sondern greifen so auch den Markenkern der Rennserie an.

Der Champagner war verspritzt, Max Verstappen hatte seinen Siegerpokal längst im Reisegepäck verstaut. Die ersten Team-Trucks dröhnten auf Spielbergs Straßen davon, und sogar die Härtesten der 30.000 niederländischen Fans hatten die Rennstrecke bierselig verlassen. Doch wer diesen spektakulären Großen Preis von Österreich nun wirklich gewonnen hatte, war auch drei Stunden nach der Zielflagge nicht klar.

Denn schier endlos brüteten die Regelhüter über der Analyse des entscheidenden Überholmanövers von Verstappen im Red Bull gegen Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Erst am Abend kamen sie zu dem richtigen Schluss: Die Aktion war hart, aber fair. Der eigene Kontrollwahn hatte der Formel 1 dennoch erheblich geschadet - denn er hatte das spannendste Rennen dieser Saison überschattet.

"Ich bin kein Fan davon, die Entscheidung jemandem zu überlassen, der irgendwo in einem Bürostuhl sitzt", sagte Sebastian Vettel: "Wir Fahrer können es am besten beurteilen, man sollte uns in Ruhe lassen. Das ist Rennsport, wir fahren nicht um den Kindergarten-Cup." Vettels Meinung hatte durchaus Gewicht, schließlich war es sein Ferrari-Rennstall, der den vermeintlichen Nachteil hatte: Teamkollege Leclerc verlor zwei Runden vor Schluss seine Führung an Verstappen, der Niederländer verschaffte sich dabei Platz, die Autos berührten sich. Aber sogar Vettel sah keinen Grund, sich allzu lange mit dieser Szene aufzuhalten.

"Ellenbogen sollten schon erlaubt sein"

"Es geht ja nicht um die goldene Ananas, sondern um ein bisschen mehr. Da sollten Ellenbogen schon erlaubt sein", sagte der Heppenheimer, und Verstappen war sich ohnehin keiner Schuld bewusst. "Wenn so etwas nicht mehr erlaubt ist, können wir alle zu Hause bleiben", sagte der 21-Jährige. Letztlich war all das ja erlaubt, die Stewards nahmen der Formel 1 dieses Mal nicht ihren Sieger - anders als noch vor drei Wochen, als Vettel in Kanada als Erster über die Linie fuhr, wegen einer umstrittenen Fünf-Sekunden-Strafe aber als Zweiter gewertet wurde. Eine Wiederholung dieses Szenarios hätte wohl für einen noch weitaus größeren Imageschaden gesorgt.

Doch auch der quälend lange Entscheidungsprozess wirkte irgendwie nicht zeitgemäß in einer Phase, in der die Königsklasse um neue, junge Fans wirbt. "Drei Stunden auf den Namen des Siegers warten zu müssen, hilft nicht der Glaubwürdigkeit der Formel 1", schrieb die "Gazzetta dello Sport". Und der frühere Formel-1-Pilot Alexander Wurz, heute Präsident der Fahrergewerkschaft, fasste knapp zusammen: "Man sollte mal analysieren, warum so viel analysiert wird." Renndirektor Michael Masi warb später um Verständnis. "Wir möchten auch, dass die Formel 1 gut da steht. Aber wir haben eben ein Regelwerk, und unsere Aufgabe ist es, dass dieses eingehalten wird", sagte der Australier.

Und das wäre wohl tatsächlich die Lösung. Einerseits müssten die Entscheidungswege ganz offiziell per Reglement abgekürzt werden. Und dann sollte die Schwelle für die Aufnahme von Ermittlungen erhöht werden, damit wieder freier gefahren werden kann. Diese Hoffnung klang am Abend sogar bei Ferrari durch, bei den Unterlegenen. "Wir sind nicht glücklich über die Entscheidung, aber wir verstehen, dass man weitermachen muss", sagte Teamchef Mattia Binotto: "Das ist insgesamt gut für die Formel 1. Es ist Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen."