Max Verstappen und Lewis Hamilton sind zwar durchschnittlich groß, auf dem Podium des Großen Preises der USA aber wirken sie plötzlich winzig. Weil zwischen ihnen ein Ex-Basketballer steht, dem einst die Körbe nicht standgehalten haben. Und weil sich das Internet das Bild vornimmt.

Formel 1, das ist neben sportlicher Extraklasse immer auch ein bisschen Show, ein bisschen Unterhaltung. Die Rennserie lädt gerne berühmte Menschen ein, die dann durch die Startaufstellung laufen dürfen, ein paar Interviews geben und für Aufmerksamkeit auch abseits des Motorsports sorgen sollen. Beim Großen Preis der USA ist der größte dieser Stars ganz unzweifelhaft Shaquille O'Neal.

Ganz unzweifelhaft deshalb, weil O'Neal, den alle nur "Shaq" nennen, mit seinen 2,16 Meter schon wegen seiner Körpergröße herausragt. Was bei der Siegerehrung für ein bemerkenswertes Bild sorgt, das nach etwas digitaler Bearbeitung noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommt.

Denn Shaq ist nicht einfach nur groß, sondern auch breit, in seiner aktiven Zeit ist der heute 49-Jährige der dominanteste Basketballer der Welt. Das ist keine Übertreibung, sondern weitgehend unbestritten, immerhin mussten seinetwegen die Korbanlagen in der NBA verstärkt werden, nachdem mehrere davon unter O'Neals krachenden Dunkings eingeknickt waren.

Entsprechend riesig wirkt der Ex-Profi dann, als er zwischen Rennsieger Max Verstappen (1,81 Meter) und dem sowohl im Grand Prix in Austin als auch in der Fahrerwertung zweitplatzierten Lewis Hamilton (1,74) hinter dem Podium steht. Obwohl die beiden Piloten auf dem Treppchen stehen, überragt nur Verstappen die Basketball-Ikone, während Hamilton trotz Podest unter seinen Füßen bestenfalls auf Augenhöhe mit dem 2,16-Meter-Mann ist.

Und das Internet wäre nicht das Internet, wenn in den sozialen Medien dieses seltsame Bild nicht gleich aufgegriffen und verbreitet werden würde. Allerdings nicht nur im Original, sondern auch in einer bearbeiteten Version. In der die Piloten ein bisschen geschrumpft wurden und so O'Neal noch größer aussehen lassen, als er es ohnehin schon ist. Die Formel 1 lässt sich diese Chance nicht entgehen, greift das Bild auf und verbreitet es mit einem Tränen lachenden Smiley - es ist mit mehr als 100.000 Likes und über 10.000 Retweets in nicht einmal zwölf Stunden der erfolgreichste Tweet zum Grand Prix in Texas.