Russell fährt seit 2019 für Williams in der Formel 1.

Lewis Hamilton hat sich mit dem Coronavirus infiziert, der Formel-1-Weltmeister verpasst deshalb das nächste Formel-1-Rennen. Mercedes braucht also eine Vertretung - und verpflichtet einen Landsmann des britischen Dominators. Das sorgt für ein Debüt auf dem dadurch freigewordenen Platz.

Für George Russell ist es die maximal mögliche Verbesserung: Der Williams-Pilot, sonst trotz seines unzweifelhaften Talents aufgrund des unterlegenen Boliden am hinteren Ende des Formel-1-Feldes zu finden, steigt für mindestens ein Rennen vom langsamsten ins schnellste Auto der Motorsport-Königsklasse. Der 22-Jährige rückt für den aufgrund seiner Corona-Infektion in Quarantäne befindlichen Lewis Hamilton zu Mercedes auf. Russell vertritt den längst als Weltmeister feststehenden Landsmann beim Großen Preis von Sakhir in Bahrain (Sonntag, 18.10 Uhr live bei RTL und im Liveticker bei ntv.de).

Mercedes-Teamchef Toto Wolff bezeichnete dies in der Pressemitteilung als "kleinen Meilenstein für uns", weil erstmals ein Mitglied des Juniorprogramms für das Mercedes-Werksteam an den Start gehen werde. Die Fahrerpaarung für das Finale in Abu Dhabi eine Woche blieb offen und ist abhängig von Hamiltons Krankheitsverlauf und Heilungsfortschritt.

Erstmals ein Mercedes-Pilot aus dem eigenen Nachwuchs

Hamilton war nach seinem Sieg beim Großen Preis von Bahrain zweimal positiv auf das Coronavirus getestet worden und steht deshalb für mindestens zehn Tage in häuslicher Quarantäne. Der siebenfache Champion verpasst aufgrund seiner Infektion, die nach eigenen Angaben mit "milden Symptomen" einhergeht, erstmals seit seinem Debüt in der Saison 2007 einen Grand Prix, sein 266. Rennen muss deshalb warten.

"Sehr wenige Menschen haben das Glück, für einziges Formel-1-Team zu fahren. Ich bekomme sogar die Chance, für zwei zu fahren", schrieb Russell auf Twitter und postete dazu ein Foto von sich im schwarzen Mercedes-Rennanzug. Der Brite, der über das Nachwuchsprogramm von Mercedes seinen Weg in die Formel 1 fand, dankte Williams für die Freigabe und dem Weltmeister-Team für die Möglichkeit, sich nun dort nach mehreren Testfahrten auch im Renneinsatz beweisen zu dürfen.

Russells Platz beim Williams-Team, das seine Motoren bei Mercedes einkauft und deshalb eine enge Bindung zum deutschen Rennstall hat, ist ebenfalls bereits neu besetzt. Dort rückt Ersatzfahrer und Formel-2-Pilot Jack Aitken auf, der zu Saisonbeginn beim Großen Preis der Steiermark das 1. Freie Training bestritten hatte. In der Nachwuchsserie kommt Aitken in dieser Saison auf zwei Podiumsplätze, wird das Saisonfinale - das parallel zur F1 ebenfalls in Bahrain stattfindet - nun jedoch aus gutem Grund verpassen.