Max Verstappen macht dem Weltmeister beim Großen Preis von Portugal das Leben so schwer wie möglich. Doch am Ende gewinnt wieder einmal Lewis Hamilton. Sein Triumph sorgt vermeintlich für klare Verhältnisse in der Formel 1. Das Echo in der Presse ist einhellig.

Großbritannien

"Daily Mail": "Dieser Sieg - Lewis Hamiltons 97. - wird nicht als sein außergewöhnlichster in Erinnerung bleiben, aber als Beweis für die unerbittliche, metronomische, Rivalen-zerstörende Zuverlässigkeit wird er genau richtig sein."

"The Guardian": "Der Sieg von Lewis Hamilton beim Großen Preis von Portugal wird sicherlich jeden zum Schweigen bringen, der seinen Willen, einen weiteren Formel-1-Weltmeistertitel zu holen, auch nur flüchtig bezweifelt hatte."

Italien

"Corriere della Sera": "Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis von Portugal wie in alten Zeiten. Vor Verstappen und Bottas. Mit großem Abstand, nachdem er von der dritten Position gestartet war, denn am Ende ist er es, der alles einfach aussehen lässt. Sieg Nummer 97 in der Karriere des Briten."

Spanien

"Marca": "Lewis Hamilton hat erneut eine seiner Meisterklassen für Talent, Ehrgeiz und Coolness gegeben und schlug damit Max Verstappen und Valtteri Bottas klar, die er auf der Strecke in zwei wunderbaren Manövern überholte. Mit dem 97. Sieg seines Lebens festigt der Engländer seine Führung bei der Weltmeisterschaft, jetzt mit acht Punkten vor dem Niederländer, und lässt die Theorie vom Sturm Red Bulls auf diese Weltmeisterschaft in Quarantäne."

Frankreich

"Le Figaro": "Am Ende eines schwierigen Rennens, physisch wie mental, holte sich Lewis Hamilton in Portugal den Sieg, den 97. seiner Karriere. Er bezwang seinen Rivalen Max Verstappen (...) und bietet sich in der Fahrerwertung mit acht Punkten Vorsprung vor dem Niederländer an. Ein positives Wochenende für den Briten, der seinen Vormarsch fortsetzt."

Österreich

"Kronen Zeitung": "Weltmeister Lewis Hamilton hat seinen 97. Formel-1-Rennsieg gefeiert. Der Mercedes-Pilot gewann am Sonntag den Großen Preis von Portugal in Portimão vor Max Verstappen im Red Bull und Pole-Position-Mann Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Nach einem erfolgreichen Überholmanöver gegenüber Bottas in der 20. Runde ließ Hamilton nichts mehr anbrennen."

Schweiz

"Blick": "Was auch in Portimão einmal mehr auffällt: Unglaublich, in welcher Zweiklassengesellschaft die Formel 1 feststeckt. Da wären auf einer Seite Hamilton, Verstappen und Bottas auf dem Podest. Auf der anderen Seite - angeführt von Pérez im Red Bull - der große Rest, der nie und nimmer hinterherkommt."