Bislang gewann Red Bull alle 14 Rennen dieser Saison, Verstappen davon 10 in Serie - diesen Serien droht das abrupte Ende in Singapur.

Im Freitagstraining zum Großen Preis von Singapur setzt Ferrari die Bestzeit. Dahinter reihen sich Mercedes, Aston Martin und McLaren ein - während der WM-Führende Max Verstappen nur die achtschnellste Runde dreht. Auch Red-Bull-Kollege Sergio Perez bleibt deutlich hinter der Spitze zurück.

Mit einigen Bedenken angereist - und zumindest im freien Training geschlagen: Max Verstappen ist zum Auftakt des Großen Preises von Singapur der Spitze weit hinterhergefahren. In den freien Sessions landete der Weltmeister im Red Bull nur auf Rang acht, mehr als sieben Zehntelsekunden trennten ihn vom erneut überraschend starken Ferrari-Duo: Carlos Sainz lag in 1:32,120 Minuten auf Rang eins und hatte damit 18 Tausendstel Vorsprung auf seinen Teamkollegen Charles Leclerc. Schon zuletzt beim Heimspiel in Monza hatte Ferrari nach ganz schweren Wochen plötzlich wieder überzeugt, Sainz holte die Pole Position und am Ende den dritten Rang.

"Es wird sehr eng, das haben wir erwartet", sagte zwischendurch schon Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei Sky: "Wir müssen schauen, dass wir im Qualifying etwas hinzaubern, sonst wird es ganz schwierig." So droht gar die Sieg-Rekordserie von Verstappen in der schwülen Hitze zu reißen. Verstappen gewann zwölf der vierzehn Rennen in dieser Saison, die restlichen zwei entschied sein mexikanischer Stallrivale Sergio Pérez für sich. Die Chance für die Konkurrenz, die Serie von Red Bull zumindest in Singapur zu brechen, scheint mehr als gegeben. Pérez belegte zweimal nur den siebten Platz.

Es werde "nicht das stärkste Wochenende" für sein Team, hatte Verstappen schon vor dem Training gesagt. Auch Mercedes mit George Russell (3.) und Lewis Hamilton (5.), Fernando Alonso im Aston Martin (4.) und Lando Norris im McLaren (6.) waren auf eine schnelle Runde besser unterwegs als die Red Bulls. Für Nico Hülkenberg reichte es im Haas zum elften Rang.

Im 15. von 22 Saisonrennen am Sonntag (14 Uhr MESZ/Sky und im Liveticker bei ntv.de) kann Verstappen seinen dritten WM-Titel in Folge noch nicht perfekt machen. Die rechnerisch mögliche Titelentscheidung in der Konstrukteurswertung dürfte wohl auch vertagt werden: Red Bull bräuchte einen Doppelerfolg bei einem Nuller von Mercedes. Beim zusätzlichen Punkt für die schnellste Rennrunde für Verstappen oder Pérez dürften Lewis Hamilton und George Russell zusammen maximal einen Zähler holen. "Es wird sehr eng zwischen vier, fünf Teams vorne", prophezeite Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Für Aufsehen sorgten unterdessen Bilder von Echsen auf der Strecke. Ob es sich dabei immer um dieselbe handelte, blieb zunächst ungeklärt. "Vielleicht hatte Godzilla ein Kind", sagte Verstappens Renningenieur, nachdem es 2016 schon mal zu einer Begegnung mit einer Echse auf der Strecke gekommen war. "Diesmal ist sie aber kleiner", sagte Verstappen noch gut gelaunt im ersten Training.