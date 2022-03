Für Sebastian Vettel könnte der Start in die neue Formel-1-Saison nicht schlechter laufen. Der Aston-Martin-Pilot fehlt nach ntv-Informationen infolge seiner Corona-Infektion auch beim zweiten Rennen. In Saudi-Arabien vertritt erneut Nico Hülkenberg den vierfachen Weltmeister.

Was sich im Verlauf der Woche angedeutet hatte, ist jetzt Realität. Aston Martin muss nach ntv-Informationen auch das zweite Rennwochenende der Formel-1-Saison ohne Sebastian Vettel bestreiten. Der 34-Jährige war bereits vor dem Auftakt in Bahrain positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich anschließend in seiner Schweizer Wahlheimat isoliert. Bis zuletzt hoffte Aston Martin, Vettel könne sich rechtzeitig für den Großen Preis von Saudi-Arabien an diesem Sonntag (19 Uhr/Sky und im Liveticker bei ntv.de) freitesten, dies ist allerdings nicht gelungen.

Damit steigt wie schon vor einer Woche erneut Nico Hülkenberg in das eigentlich für den vierfachen Weltmeister vorgesehene Auto. Hülkenberg hatte sich Anfang der Woche im Simulator auf den Hochgeschwindigkeitskurs von Dschidda vorbereitet und war als Vorsichtsmaßnahme schon am Mittwoch nach Saudi-Arabien gereist. Beim Großen Preis von Bahrain musste der Ersatzpilot kurzfristig anreisen, um rechtzeitig zum ersten freien Training einsatzbereit zu sein. Der Trainingsauftakt in dem wegen seiner Menschenrechtslage scharf kritisierten Königreich findet am heutigen Freitag um 15 Uhr deutscher Zeit statt.

