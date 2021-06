(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Sicher ist, dass am Dienstag England und Deutschland gegeneinander im Wembley-Stadion spielen.

Für den EM-Klassiker gegen England hätte Bundestrainer Löw gerne die optimale Vorbereitung gehabt. Weil es die UEFA angeblich verboten hat, absolviert das DFB-Team das Abschlusstraining nicht im Londoner Wembley-Stadion. Doch der Verband schiebt die Schuld von sich.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat irritiert auf die Aussagen aus dem Kreis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft reagiert, wonach der DFB-Auswahl das Abschlusstraining im Wembley-Stadion vor dem EM-Achtelfinale gegen England untersagt worden sei.

Bundestrainer Joachim Löw habe sehr wohl die Möglichkeit gehabt, die Einheit im englischen Fußball-Tempel zu absolvieren, teilte ein UEFA-Sprecher mit, "verbunden mit einem eingeschränkten Zugang zu bestimmten Bereichen des Spielfelds". Dieses Vorgehen sei "Teil des üblichen Spielfeldschutzes, der (auch) bei anderen UEFA-EURO-Austragungsorten zum Einsatz kommt", hieß es weiter. So seien lediglich die Rasenzonen direkt vor den Toren gesperrt. Und: "Deutschland hat jedoch nicht darum gebeten, im Stadion zu trainieren."

"Wir hätten sehr gerne dort trainiert"

Löw erklärte die aus seiner Sicht zeitlich zu engen Abstimmungsprozesse: "Als die Meldung von der UEFA kam, hieß es zunächst mal, wir können nicht dort trainieren. Dann haben wir geplant, dass wir hierbleiben und erst am Montag fliegen. Am Sonntag spätabends kam dann die Nachricht, wir könnten doch. Aber dann wollten wir den Plan nicht mehr über den Haufen werfen", sagte der Bundestrainer dem ZDF.

"Grundsätzlich wäre es gut gewesen, absolut", meinte Löw zu einer Trainingsoption in Wembley. Am späten Montagvormittag hatte die DFB-Elf das Abschlusstraining im Adi-Dassler-Stadion im Teamquartier von Herzogenaurach abgehalten. Am späten Nachmittag ist der Charterflug von Nürnberg nach London geplant.

Vergangenen Samstag erklärte der DFB, die UEFA habe das Abschlusstraining für die Begegnung am Dienstag (18 Uhr/ARD, Magenta TV und im Liveticker bei ntv.de) untersagt. "Wir hätten sehr gerne dort trainiert. Das ist ein Wermutstropfen, weil es eine besondere Turnierphase und ein besonderes Stadion ist", sagte DFB-Sprecher Jens Grittner.

Der "heilige" Rasen hatte bereits unter den drei Gruppenspielen der englischen Mannschaft dort sehr gelitten. Am Samstag fand in Wembley zudem das Achtelfinale zwischen Italien und Österreich (2:1 n.V.) statt.