Karim Benzema ist der diesjährige Gewinner des Ballon d'Or, sein Können als Stürmer stellt er seit Jahren unter Beweis. Die WM verpasst er kurzfristig wegen einer Verletzung - und tritt nun ganz zurück. Damit endet eine Karriere im Frankreich-Trikot, die alles andere als glatt verläuft.

Einen Tag nach dem verlorenen WM-Finale, das er verletzt verpasste, hat Karim Benzema seinen Rücktritt aus der französischen Fußball-Nationalmannschaft erklärt. "Ich habe meine Geschichte geschrieben und unsere kommt zu einem Ende", schrieb der 35 Jahre alte Stürmer von Real Madrid in den sozialen Medien und postete dazu ein Bild von sich im Nationalmannschaftstrikot. "Ich habe all die Anstrengungen auf mich genommen und Fehler begangen, die nötig waren, um dort zu sein, wo ich heute bin", schrieb der Stürmerstar an seinem 35. Geburtstag weiter.

Benzema nahm an den Europameisterschaften 2008, 2012 und 2021 teil sowie an den Weltmeisterschaften 2010 und 2014. Bei der WM-Endrunde 2018 in Russland, die Frankreich gewann, fehlte er aber im Aufgebot. Auch die EM 2016 und die WM in Katar, als die Franzosen jeweils das Finale erreichten, verpasste Benzema. In Katar fehlte er wegen einer Oberschenkelverletzung, die er sich kurz vor dem Turnier zugezogen hatte. In 97 Länderspielen hatte Benzema für die Équipe Tricolore 37 Tore erzielt.

Der diesjährige Gewinner des Ballon d'Or hatte sein Länderspiel-Debüt 2007 gefeiert, war aber zwischen Dezember 2015 bis Frühling 2021 nicht mehr für die Nationalmannschaft berücksichtigt worden. Ein Erpressungsfall um ein Sexvideo von seinem ehemaligen Teamkollegen Mathieu Valbuena führte zur Suspendierung und zum Streit mit Nationalcoach Didier Deschamps.