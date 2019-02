Die Heidenheimer lassen nach dem Pokal-Coup gegen Leverkusen auch in der zweiten Fußball-Bundesliga nicht locker. Nach dem Sieg in Darmstadt trennt sie nur noch das Torverhältnis von Relegationsplatz drei. Und die Ingolstädter punkten mit dem neuen Trainer Jens Keller im Abstiegskampf.

Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim 1:2 (0:1)

Pokalschreck 1. FC Heidenheim schickt sich mehr denn je an, ab der kommenden Saison die Topteams regelmäßig das Fürchten zu lehren. Nach dem 2:1 (1:0) am 21. Spieltag der zweiten Liga beim SV Darmstadt 98 ist der FCH punktgleich mit dem Tabellendritten 1. FC Union Berlin. Die Heidenheimer hatten am Dienstag Bayer 04 Leverkusen im Achtelfinale des DFB-Pokals besiegt und haben nun tatsächlich die Fußball-Bundesliga im Visier. Robert Glatzel traf in 34. Minute und in der 59. Minute per Foulelfmeter für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt, die seit sieben Partien ungeschlagen ist.

Das ist Fakt: Frank Schmidt erlebt mit seinen Heidenheimern einen Höhenflug. (Foto: imago/Jan Huebner)

Damit stellte der FCH, der am Samstag (ab 13 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) auf den Hamburger SV trifft, seinen Klubrekord ein. Gleichzeitig feierte Heidenheim den ersten Sieg in der zweiten Liga gegen die Lilien überhaupt. Daran änderte auch der Anschlusstreffer von Johannes Wurtz (84.) nichts. Vor 10.120 Zuschauern waren die Heidenheimer in der ersten Hälfte klar überlegen. Nach einer halben Stunde vergab Glatzel zunächst die Möglichkeit zur verdienten Führung (33.), wenige Sekunden später machte es der Angreifer aus kurzer Distanz besser. Es war das neunte Saisontor des 25-Jährigen. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten die Gastgeber die Schlagzahl. Nach 63 Sekunden traf Serdar Dursun aus der Distanz die Latte. Die Heidenheimer hatte das Geschehen aber zügig wieder unter Kontrolle. Glatzel ließ sich die Chance vom Punkt nicht nehmen.

FC Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt 03 0:3 (0:1)

Der FC Ingolstadt hat im Abstiegskampf einen Big Point gelandet. Die Schanzer gewannen das Keller-Duell bei Erzgebirge Aue mit 3:0 (1:0) und reichten die Rote Laterne an den MSV Duisburg weiter. Vor 7000 Zuschauern erzielte Mittelfeldspieler Sonny Kittel in der 14. Minute die Führung für den FCI. Abwehrspieler Jonathan Kotzke sorgte mit dem Treffer zum 2:0 (50.) für die Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte Dario Lezcano (77.). Ingolstadt und Aue trennen in der Tabelle nun nur noch sechs Punkte voneinander. Der FCI machte zu Beginn sehr viel Druck, die Negativ-Ergebnisse der vergangenen Wochen waren den Gästen kaum anzumerken. Die Führung war der verdiente Lohn. Nach einer halben Stunde wachten die Auer auf und erspielten sich einige Tormöglichkeiten. Nach dem 0:2, bei dem Aue erneut große Abwehrschwächen offenbarte, drängten die Hausherren auf den Anschlusstreffer, doch es fehlte zu oft an der Präzision.

1. FC Magdeburg - Holstein Kiel 1:1 (1:1)

Der 1. FC Magdeburg hat im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren wichtigen Punkt errungen. Die Mannschaft von Trainer Michael Oenning spielte nach einem frühen Gegentreffer noch 1:1 (1:1) gegen den Aufstiegskandidaten Holstein Kiel und bleibt in diesem Jahr weiter ungeschlagen. Als Tabellen-15. vergrößerte der FCM den Vorsprung auf den Relegationsrang auf zwei Punkte. Janni-Luca Serra (5.) hatte Kiel vor 19.704 Zuschauern schnell nach dem Anpfiff in Führung gebracht, Philip Türpitz (42.) glich für die leidenschaftlich auftretenden Hausherren verdient aus. Magdeburg hatte insgesamt die besseren Möglichkeiten zum Sieg, etwa durch Marius Bülter (81.).

Kiel musste nach dem bitteren Pokal-Aus gegen den FC Augsburg hingegen den zweiten Rückschlag der Woche hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter rutschte auf Platz sechs ab - bei zwei Zählern Rückstand auf den Dritten Union Berlin. Kiel begann total konfus, doch dann nutzte Serra gleich die erste Möglichkeit zur Führung. Nach einem Querpass von Alexander Mühling hatte der 20-Jährige keine Mühen, zu seinem neunten Saisontor einzuschieben. Der Schuss von Türpitz kurz vor der Pause wurde noch abgefälscht und war deshalb für Kiels Kenneth Kronholm nicht zu halten.