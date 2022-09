Der SC Paderborn empfiehlt sich in dieser Saison der 2. Fußball-Bundesliga bislang für den Aufstieg. Doch ausgerechnet beim Tabellenletzten Greuther Fürth kassiert der Klub seine erste Niederlage, während Fürth zum ersten Mal feiert. Auch Jahn Regensburg beendet seine Sieglosserie.

1. FC Heidenheim - 1. FC Kaiserslautern 2:2 (2:1)

Die Remis-Könige des 1. FC Kaiserslautern haben sich trotz langer Unterzahl den nächsten Punkt in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpft. Der Aufsteiger kam beim 1. FC Heidenheim nach zweimaligem Rückstand zu einem 2:2 (1:2) und bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Für das Team von Trainer Dirk Schuster war es das vierte Unentschieden in Folge.

Die Heidenheimer verpassten zum 15-jährigen Dienstjubiläum ihres Trainers Frank Schmidt den Sprung auf den Relegationsplatz - kein anderer Coach im deutschen Profifußball ist länger im Amt. Nach den Treffern von Jan-Niklas Beste (17.) und Marnon Busch (44.) brachte Terrence Boyd (20./60.) die Pfälzer zweimal zurück. FCK-Torhüter Andreas Luthe flog nach einer Notbremse mit Rot vom Platz (41.).

Nach zögerlichem Beginn wurde das Spiel erst nach den beiden Treffern intensiver - mit Chancen hüben wie drüben. Vor der Pause kam Luthe im Herauslaufen gegen Beste zu spät und sah nach Videobeweis die Rote Karte, den fälligen Freistoß verwertete Busch sehenswert.

In Überzahl und mit der Führung im Rücken kontrollierte Heidenheim das Geschehen nach der Pause, ließ aber den Drang nach vorne vermissen. Einen FCK-Konter vollendete Boyd zum etwas überraschenden Ausgleich.

Jahn Regensburg - FC St. Pauli 2:0 (2:0)

Der SV Jahn Regensburg hat seinen ersten Sieg seit sechs Spielen gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic gewann gegen den FC St. Pauli 2:0 (2:0) und zog in der Tabelle an den Hamburgern vorbei.

Andreas Albers (8.) erzielte vor 12.124 Zuschauern per Foulelfmeter die Führung. Christian Viet, bis zum vergangenen Jahr bei St. Pauli unter Vertrag, war im Strafraum zu Fall gebracht worden. Kurz vor der Pause war es erneut das Regensburger Duo, das für die Gastgeber erhöhte. Nach Flanke Viet traf Albers per Kopf zum Doppelpack (41.).

Für St. Pauli war es das fünfte Spiel nacheinander ohne Dreier, Regensburg gelang der erste Erfolg seit dem überraschenden Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals über den 1. FC Köln.

SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 2:1 (1:0)

Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth ist der erhoffte Befreiungsschlag gelungen - und das ausgerechnet gegen den bisherigen Tabellenführer. Das Kleeblatt gewann nach zuvor acht sieglosen Spielen gegen den SC Paderborn verdient mit 2:1 (1:0) und verschaffte sich vor der Länderspielpause etwas Ruhe. Der ersehnte erste Saisonerfolg war vor allem für Trainer Marc Schneider enorm wichtig, der Stuhl des Schweizers hatte bereits bedenklich gewackelt.

Damian Michalski erzielte in der 42. Minute den Führungstreffer. Dennis Srbeny (49.) gelang der Ausgleich, ehe Branimir Hrgota (73.) zum umjubelten 2:1 traf. Fürth gab die Rote Laterne an Magdeburg ab, für Paderborn war die zweite Saisonniederlage ein Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze.

Fürth zeigte sich fokussiert, kämpferisch und zielstrebig. Das Dilemma war zunächst aber wieder einmal die Chancenverwertung. So etwa bei Dickson Abiama, der das Kunststück fertigbrachte, den Ball vor dem leeren Tor an die Latte zu schießen (20.). Michalski sorgte per Kopf für die Erlösung, das 1:0 kurz vor der Pause war hochverdient.

Die Freude währte aber nicht lange. Nach dem Wechsel erhöhte Paderborn den Druck und wurde schnell belohnt. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin - bis zu Hrgotas Drehschuss ins Glück.