Für Borussia Dortmund und RB Leipzig hat es nicht für die Champions League gereicht. Beide suchen ihr Glück in der Europa League. Dort bekommt es der BVB mit den Glasgow Rangers zu tun. Für Leipzig entscheidet das Los auf Real Sociedad San Sebastian. Und für den FC Barcelona gibt es ein Duell mit internationaler Historie.

Die Schmach in der Champions League will Borussia Dortmund als Chance nutzen. Nach dem Aus in der Fußball-Königsklasse hat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nichts Geringeres als den Titel in der Europa League als Ziel ausgerufen. Der Weg bis zum Finale ist noch lang, der erste Gegner für den Bundesligisten ist der schottische Klub Glasgow Rangers.

Der 55-fache schottische Meister ist das erste Duell, das ergab die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon. Ebenfalls in der Zwischenrunde der Europa League dabei ist RB Leipzig, für die Sachsen gab es ebenfalls das Aus in der Champions League. Erster Gegner des Teams mit dem neuen Trainer Domenico Tedesco ist Real Sociedad San Sebastian. "Wir wollen in Europa wieder für Furore sorgen und werden versuchen, ins Achtelfinale der Europa League einzuziehen", sagte Leipzigs Kaufmännischer Leiter Sport Florian Scholz. In San Sebastian spielt der norwegische Angreifer Alexander Sörloth, den Leipzig nach Spanien verliehen hat.

Der Klub ist derzeit Fünfter in La Liga - und steht damit drei Plätze vor dem wohl namhaftesten Absteiger aus der Champions League.Der heißt FC Barcelona und trifft in der Zwischenrunde auf den SC Neapel. Für Barça ist es der erste Auftritt in der Europa League. Mit Beginn der K.-o.-Runde wird erstmals ohne die traditionsreiche Auswärtstorregel gespielt. Auswärts erzielte Treffer bringen dann bei einem Gleichstand nach 90 oder 120 Minuten keinen Vorteil mehr.

Die weiteren Duelle: Der FC Sevilla tritt gegen Dinamo Zagreb an, Nationalspieler Robin Gosens trifft mit seinem Atalanta Bergamo auf Olympiakos Piräus, Zenit St. Petersburg bekommt es mit Betis Sevilla zu tun. Europa-Neuling Sheriff Tiraspol empfängt zunächst den portugiesischen Vertreter Sporting Braga und der FC Porto spielt gegen Lazio Rom. In dieser Runde trifft jeweils ein Gruppenzweiter der Europa League auf einen Gruppendritten der Champions League.

Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt steigen als weitere deutsche Vertreter erst eine Runde später im Achtelfinale ein. Sie hatten in der Gruppenphase jeweils den ersten Platz belegt und konnten damit die Zwischenrunde umgehen.

Die Hinspiele der Zwischenrunde finden am 17. Februar statt, die Rückspiele eine Woche später. RTL oder Nitro zeigen an jedem Spieltag ein Spiel live im Free-TV, weitere Partien gibt es im Stream bei RTL+.