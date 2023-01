Der eigentlich mit einer Sperre für drei Spiele belegte Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Barcelona darf an Silvester überraschend doch auflaufen. Stadtrivale und Gegner Espanyol hat für das Aufheben der Sperre kein Verständnis - und ficht das Ergebnis bei der Liga an.

Im Stadtderby in La Liga gegen Espanyol (1:1) ließ der FC Barcelona am Silvestertag zum erst dritten Mal in dieser Saison Punkte liegen. Die Partie könnte für die Katalanen und Top-Stürmer Robert Lewandowski noch ein Nachspiel haben. Der Stadtrivale hat seine Drohungen wahr gemacht und das Ergebnis inzwischen schriftlich angefochten. Nach Ansicht von Espanyol hat Barça in Lewandowski einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt, da dieser trotz einer Sperre aufgelaufen sei.

Hintergrund: Der Pole hatte im letzten Spiel vor der WM-Pause gegen Osasuna wegen eines Ellbogenschlages gegen David García nach nur 31 Minuten Gelb-Rot gesehen. Nach dem Platzverweis ließ sich Lewandowski zudem zu einer abfälligen Geste in Richtung des Unparteiischen hinreißen. Beim Verlassen des Rasens legte er sich den Zeigefinger an die Nase und zeigte auf den Schiedsrichter. Der Verband sprach in der Folge eine Sperre für drei Spiele gegen den Nationalspieler aus. Das Spiel gegen Espanyol und die beiden nächsten Partien hätte er somit eigentlich verpasst.

Bis zuletzt wehrte sich Barca allerdings gegen die als überzogen empfundene Bestrafung. Am Freitag hob ein Schiedsgericht in Madrid die Sperre schließlich vorerst auf, nachdem diese zunächst noch durch den nationalen Sportgerichtshofs TAD bestätigt worden war. Eine abschließende juristische Klärung wird es wohl erst jetzt geben. Espanyol argumentiert, dass man durch dieses Vorgehen benachteiligt worden sei. Sollte dem Klub Recht gegeben werden, könnte die Partie am grünen Tisch für Espanyol gewertet werden.

"Espanyol wird - wie schon am Abend des Spiels angekündigt - alle zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzen, um unsere Interessen und die unserer Fans zu verteidigen. Wir befinden, dass diese ungeheuerliche Ungerechtigkeit den Geist des Wettbewerbs infrage stellt und dass das Unrecht auf einer vorschnellen Auflösung beruht mit offensichtlichen juristischen Verfehlungen", hieß es in einer Stellungnahme des Vereins. Nach Meinung von Espanyol hätte lediglich die zusätzliche Zwei-Spiele-Sperre annulliert werden dürfen, nicht aber die Gelb-Rot-Sperre.

Aus sportlicher Sicht ging die Partie am Samstagnachmittag ohne Sieger zu Ende. Marcos Alonso (7.) brachte Barca früh in Führung. Joselu (73., Foulelfmeter) glich für die Gäste aus. Barcas Jordi Alba (78.) und Espanyols Vinicius Souza (80.) sahen jeweils die Gelb-Rote Karte.