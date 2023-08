Den Saisonauftakt hatte sich Trainer Xavi Hernandez anders vorgestellt. Für den FC Barcelona reicht es gegen den FC Getafe nur zu einem torlosen Remis. Neuzugang İlkay Gündoğan bleibt glücklos, in einer hitzigen Partie gibt es insgesamt drei Platzverweise - darunter auch der Barça-Coach.

Nach dem 0:0 beim Liga-Debüt von Nationalspieler İlkay Gündoğan im Trikot des FC Barcelona hat Trainer Xavi Hernandez verärgert auf das Ergebnis reagiert. "Wir hatten es hart versucht und es verdient gehabt, zu gewinnen. Wir haben einen Punkt bekommen, von dem wir nicht glauben, dass es genug ist", sagte er nach dem Unentschieden am ersten Spieltag der Primera División gegen den FC Getafe. "Wir sollten uns nicht zu sehr darüber aufregen. Auch vergangene Saison sind wir schlecht gestartet, aber am Ende hat es funktioniert."

In einer hitzigen Partie sah Barcelonas Raphinha wegen eines Ellenbogenschlags die Rote Karte (42. Minute). In der zweiten Halbzeit musste Barças Trainer Xavi den Spielfeldrand verlassen, nachdem er sich wüst bei den Unparteiischen beschwert hatte (70.). Auch Getafe beendete die Partie nach Gelb-Rot für Jaime Mata nur zu zehnt (57.).

Real Madrid gewinnt derweil souverän

Bei einer der größten Chancen der Partie scheiterte Gündoğan (77.) aus kurzer Distanz an Getafes Schlussmann David Soria, wenig später wurde der 32-Jährige ausgewechselt. Gündogan war in diesem Sommer von Champions-League-Sieger Manchester City zum spanischen Meister gewechselt.

Im Team um Kapitän Marc-André ter Stegen konnte auch der frühere Bundesliga-Stürmer Robert Lewandowski keine entscheidenden Akzente setzen. In der 13. Minute der Nachspielzeit wurde noch ein möglicher Foulelfmeter für Barcelona per Videobeweis überprüft, Schiedsrichter César Soto Grado entschied jedoch auf ein vorausgehendes Handspiel der Gäste.

Mehr zum Thema VAR kassiert gleich zwei Tore Klopps FC Liverpool startet mit rasantem Remis

Unterdessen gewann Konkurrent Real Madrid sein Auftaktspiel am Samstag gegen Athletic Bilbao. Beim 2:0-Erfolg der Königlichen in Bilbao drückte Bellingham dem Spiel auf Anhieb seinen Stempel auf. Der Engländer erzielte einen Treffer (36.) und war in Madrids Mittelfeld der Chef, während Ex-Weltmeister Toni Kroos und der kroatische Star Luka Modrić zunächst ebenso auf der Bank saßen wie der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger. Der Brasilianer Rodrygo (28.) brachte Madrid aus spitzem Winkel in Führung, nur acht Minuten später traf Bellingham nach einem Eckball zum 2:0.

Kroos und Modric wurden im Laufe der zweiten Hälfte eingewechselt. Abwehrspieler Rüdiger kam schon wenige Minuten nach der Pause für den Brasilianer Eder Militao, der einen Kreuzbandriss erlitt, auf das Feld. Nach dem Kreuzbandriss bei Madrids Stammtorwart Thibaut Courtois stand der ukrainische Ersatztorwart Andrij Lunin zwischen den Real-Pfosten.