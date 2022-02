Xabi Alonso ist eine der großen Persönlichkeiten in der Geschichte des FC Bayern, auch wenn der Spanier vergleichsweise kurz für den deutschen Rekordmeister tätig war. Großen Eindruck hat er doch hinterlassen. Umgekehrt ist der einstige Regisseur schwer beeindruckt von RB Leipzig.

Der frühere spanische Weltklasse-Fußballer Xabi Alonso hat den Bundesligisten RB Leipzig vor dem Europa-League- Playoff-Spiel gegen Real Sociedad San Sebastian am Abend (21 Uhr/RTL, RTL+ und im Liveticker auf ntv.de) in höchsten Tönen gelobt. Der ehemalige Profi des FC Bayern München und jetzige Trainer der zweiten Mannschaft von Real Sociedad sagte im Gespräch mit RTL/ntv, das Projekt in Leipzig entwickle sich stetig weiter. "Natürlich mit Geld, aber auch mit Köpfchen und einer großen Vision", sagte Alonso und betonte: "Sie möchten immer mehr, sind ambitioniert, auch auf dem Platz, sie treten immer mit sehr viel Energie auf. In Leipzig können sich junge Spieler sehr gut entwickeln."

Alonso bestätigte, dass es vor einem Jahr Gespräche mit Borussia Mönchengladbach mit Blick auf die Nachfolge von Trainer Marco Rose gegeben habe. "Ich habe damals mit Max Eberl gesprochen, aber ich bin jetzt zu Hause, nach so vielen Jahren, wo ich weg war. Und ich muss auch noch etwas wachsen, mich verbessern, um ein guter Trainer zu werden. Wer weiß, was die Zukunft dann bringt", sagte Alonso. Einzelne Medien hatten ein Engagement Alonsos bei Borussia Mönchengladbach bereits als fix vermeldet. Stattdessen verkündete der Bundesligist aber wenig später die Verpflichtung von Adi Hütter, damals Trainer des Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt, als Nachfolger Roses.

Bei seinem Ex-Klub haben sie den Spanier, der nun also weiter daran arbeitet, ein guter Trainer zu werden, weiterhin auf mehreren Ebenen auf dem Zettel. "Er hat diese Empathie, die du brauchst. Speziell bei der heutigen Spielergeneration, um mit ihnen so einen roten Faden zu spinnen", schwärmte der damalige Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge einst im "Bild"-Podcast "Phrasenmäher" und bekannte dann auch in aller deutlichen Zurückhaltung: "Ich glaube, dass er mal ein Trainer sein wird, der für den FC Bayern irgendwann in der Zukunft möglicherweise von Interesse sein kann."

Nagelsmann wollte Alonso holen

Als Spieler hatte Alonso von 2014 bis 2017 das Spiel des Rekordmeisters sortiert und orchestriert, drei Meisterschaften stehen zu Buche. Die Champions League gewann der Weltmeister von 2010 gewann der 40-Jährige jedoch mit Real Madrid und dem FC Liverpool. Durchaus spannend: Laut Rummenigge wollte der aktuelle Bayern-Trainer Julian Nagelsmann Alonso einst als Assistent verpflichten. "Ich hatte Kenntnis davon, dass Xabi eine Anfrage von Leipzig hatte."

Vorerst wird Xabi Alonso aber weiterhin die Geschicke von San Sebastians Zweitvertretung leiten, der Weg in die Bundesliga ist aber weiterhin offen. Auch, wenn es für Alonso in La Liga2 nicht besonders gut läuft: Der Aufsteiger steht mit zehn Punkten Rückstand aufs rettende Ufer auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Am Abend wird der große Regisseur aber noch genau schauen, wie sich das Projekt RB Leipzig auf neuem Terrain entwickelt: Die Sachsen, 2020 schon Halbfinalist der Champions League, wollen den ersten Schritt ins Achtelfinale der Europa League machen.