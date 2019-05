Mario Götze kehrt auch nach einer starken Rückrunde beim BVB nicht in die DFB-Elf zurück. Bundestrainer Joachim Löw lässt ihn auch für die EM-Qualifikationsspiele in Weißrussland und gegen Estland außen vor. Marc-André ter Stegen und Toni Kroos fehlen, Kapitän Manuel Neuer ist nur vorläufig dabei.

Ohne Toni Kroos und Marc-André ter Stegen geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die nächsten Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft 2020. Den Mittelfeldspieler von Real Madrid plagen seine strapazierten Muskeln, er darf sich wie der Torhüter des FC Barcelona schonen, der irgendwas am Knie hat. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw tritt am Samstag, 8. Juni, in Baryssau gegen Weißrussland an. Am Dienstag, 11. Juni (beide Begegnungen ab 20.45 Uhr live bei RTL und im Ticker bei n-tv.de), folgt in Mainz die Partie gegen Estland. Kapitän Manuel Neuer ist hingegen dabei, teilte Löw mit.

Vorläufig dabei: Manuel Neuer. (Foto: dpa)

Der Torhüter des FC Bayern sei allerdings nur vorläufig im Kader. Er trainiert bei den Münchnern nach seiner Wadenverletzung, wegen der er die jüngsten fünf Spiele verpasst hatte, wieder voll mit. Ob er im DFB-Pokalfinale am Samstag (ab 20 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) in Berlin gegen RB Leipzig sein Comeback geben wird, ist offen. Der Heilungsprozess in den nächsten Tagen werde "den Ausschlag über den weiteren Verbleib geben", hieß es.

Götze bleibt außen vor

Als weitere Torhüter sind Kevin Trapp von der Frankfurter Eintracht und Bernd Leno dabei, der am Mittwoch kommender Woche, 29. Mai, mit dem FC Arsenal noch das Finale der Europaliga gegen den FC Chelsea besteitet. Auch Mittelfeldspieler Julian Draxler von Paris Saint-Germain und Außenverteidiger Jonas Hector von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln sind wieder an Bord, nachdem sie im März gefehlt hatten. Mario Götze bleibt hingegen außen vor. Warum das so ist, sagte Löw nicht. Der 26 Jahre alte Offensivspieler von Borussia Dortmund hatte zuletzt mit guten Leistungen in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht. Sein bisher letztes von insgesamt 63 Länderspielen absolvierte er vor anderthalb Jahren beim 2:2 in Köln gegen Frankreich.

Gelungener Start: Mit 3:2 gewann die DFB-Elf am 25. März in Amsterdam den Auftakt gegen die Niederlande. (Foto: imago images / Jan Huebner)

Ein straffes Programm wartet derweil auf Jonathan Tah von Bayer 04 Leverkusen und Lukas Klostermann von RB Leipzig. Die beiden werden die U21-Auswahl des DFB bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino vom 16. bis zum 30. Juni verstärken. Darauf haben sich Löw und Juniorentrainer Stefan Kuntz verständigt, der mit seinem Team den EM-Titel möglichst erfolgreich verteidigen will.

Der Bundestrainer und sein Stab kommen am Freitag in Berlin zusammen, um die zehn Tage mit ihrer Mannschaft zu planen. Tags darauf steht der Besuch des Pokalfinales an. Die DFB-Auswahl trifft sich am 3. Juni im niederländischen Venlo, am 5. Juni findet ein öffentliches Trainingsspiel in Aachen statt, ehe es zwei Tage später nach Minsk und dann nach Baryssau geht. Dort ist nach dem gelungenen Auftakt in den Niederlanden beim überraschenden 3:2 in Amsterdam der zweite Sieg in der EM-Qualifikation Pflicht.

Kader der DFB-Elf

Tor: Bernd Leno (FC Arsenal), Manuel Neuer (FC Bayern), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt). Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (beide RB Leipzig), Jonas Hector (1. FC Köln), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Nico Schulz (TSG Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (FC Bayern), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen). Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt, Kai Havertz (beide Bayer 04 Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (alle FC Bayern), Ilkay Gündogan, Leroy Sané (Manchester City), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (RB Leipzig)