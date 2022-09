Nur einen Tag nach der Entlassung von Thomas Tuchel präsentiert der FC Chelsea seinen neuen Trainer. Der Premier-League-Klub holt Graham Potter von Liga-Konkurrent Brighton & Hove Albion. Für den 47-Jährigen müssen die Blues eine satte Ablöse zahlen.

Graham Potter ist der neue Cheftrainer des FC Chelsea. Das teilte der Premier-League-Klub mit. Der 47-Jährige ist der Nachfolger des erst am Vortag entlassenen Thomas Tuchel. Bislang hatte Potter den Liga-Konkurrenten Brighton & Hove Albion trainiert. Bei den Londonern unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag. Er wird das Team demnach sofort übernehmen.

"Potter ist einer der aufregendsten Trainer in diesem Sport", schreibt der FC Chelsea in seiner Mitteilung, die deutlich länger ist als die zur Trennung von Tuchel am vorangegangenen Tag. Er sei in der Lage, einen "kooperativen, vorausschauenden Ansatz zu entwickeln und gleichzeitig einen offensiven und erfolgreichen Fußball zu spielen", heißt es dort. Während seiner Amtszeit in Brighton habe Potter unter Beweis gestellt, dass er "taktisch und formationstechnisch flexibel ist, um den Gegnern einen Schritt voraus zu sein".

Potter sagte laut Mitteilung: "Ich bin unglaublich stolz und freue mich, den FC Chelsea, diesen fantastischen Fußballverein, zu vertreten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der neuen Eigentümergruppe des FC Chelsea und darauf, eine Mannschaft und eine Kultur zu entwickeln, auf die unsere fantastischen Fans stolz sein können." Er dankte zudem seinem bisherigen Klub und dessen Fans.

Der Vorsitzende der Eigentümergruppe des FC Chelsea, Todd Boehly, sagte: "Wir sind begeistert, Graham zu Chelsea zu holen. Er ist ein bewährter Trainer und ein Innovator in der Premier League, der zu unserer Vision für den Klub passt. Er ist nicht nur auf dem Spielfeld äußerst talentiert, sondern verfügt auch über Fähigkeiten und Fertigkeiten, die über das Spielfeld hinausreichen und Chelsea zu einem noch erfolgreicheren Verein machen werden."

Potter verlässt Brighton als Rekordmann

Potter verlässt nach knapp drei Jahren Brighton, wo er in den vergangenen Spielzeiten für die Verhältnisse des Klubs überaus erfolgreich war. So stellte er neue Vereinrekorde bei den Punkten (51) und der Tabellenposition auf, da Brighton & Hove Albion die vergangene Saison als Neunter der Premier League beendete. Ihm und seinem Team waren Siege gegen Manchester United, dem FC Arsenal sowie Tottenham Hotspur gelungen.

Auch der Saisonstart war bereits erfolgreich, Potter gelangen vier Siege in sechs Spielen - nun verlässt er den Klub, der als Tabellenvierter derzeit besser dasteht als sein neuer Arbeitgeber. Der FC Chelsea ist aktuell Sechster. Nach einem mauen Start in die Spielzeit war Tuchel nach sechs Ligaspielen mit nur drei Siegen entlassen worden. 100 Tage nach der Übernahme durch das neue Eigentümerkonsortium hatten Boehly und Co. frischen Wind haben wollen. Der Gewinn der Champions League 2021, der Klub-WM sowie des Supercups fielen da nicht für Tuchel ins Gewicht.

Brighton & Hove Albion wird für den Abschied seines Erfolgstrainers Potter üppig entschädigt. Berichten zufolge zahlt Chelsea etwa 18 Millionen Euro Ablösesumme. Vor seiner Zeit in Brighton hatte Potter Swansea City sowie sieben Jahre lang den schwedischen Klub Östersund FK trainiert. Diesen hatte er von der vierten in die erste Liga geführt sowie 2017 den Pokal gewonnen.