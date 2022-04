Zwei Bundesligisten sind noch in der Europa League vertreten und beide stehen vor großen Spielen: Eintracht Frankfurt empfängt den FC Barcelona und RB Leipzig will sich gegen Atalanta Bergamo eine "geile Möglichkeit" erhalten.

250.000 bis 300.000 Tickets hätte man für das Hinspiel der Europa-League-Viertelfinals gegen den FC Barcelona verkaufen können, sagen sie bei Eintracht Frankfurt. Präsident Peter Fischer sprach vor dem Achtelfinal-Duell mit dem katalanischen Großklub mit der gewaltigen Titelsammlung von den "größten Spielen seit 1960" - und da lieferte der Bundesligist im Finale des Europapokals der Landesmeister gegen Real Madrid eine der spektakulärsten Begegnungen der europäischen Fußballgeschichte. 135.000 Menschen sahen in Glasgow das 7:3 Reals, es war die größte Kulisse, vor der jemals ein Europapokalspiel ausgetragen wurde. Die Bedeutung der Begegnung am Abend lässt sich also kaum überschätzen, jedenfalls für die Hessen.

Die Favoritenrolle ist schon historisch klar verteilt: Fünfmal gewann der FC Barcelona die Champions League, 26 Mal wurde der Klub spanischer Meister: "Aufgrund ihrer nationalen und internationalen Erfolge gibt es den Mythos. Ganz viele Große des Fußballs haben da gespielt", sagte Eintracht-Coach Oliver Glasner und fügte mit Blick auf den Aufschwung Barças hinzu: "Sie sind wieder auf dem Weg an die Spitze." Seit 13 Partien ist der Traditionsklub wettbewerbsübergreifend ungeschlagen, feierte dabei zuletzt einen so deutlichen wie verdienten 4:0-Erfolg im Auswärtsspiel bei Real Madrid. Durch den 1:0-Sieg gegen den FC Sevilla am vergangenen Wochenende rückte Barcelona in der spanischen Liga als bestes Rückrundenteam auf Platz zwei vor.

Im Winter hatte sich der klamme, hoch verschuldete Klub noch einmal hochkarätig mit dem ehemaligen BVB-Superstar Pierre-Emerick Aubameyang verstärkt, der in vier Europa-League-Spielen für den neuen Klub bisher zweimal traf. Doch Glasner hat einen anderen als Schlüsselspieler der Barça-Renaissance ausgemacht: "Pedri ist sicherlich eines der größten Talente im spanischen Fußball. Er passt perfekt in das Spielsystem von Barcelona und hat immer wieder die richtigen Lösungen parat. Das ist ein Spieler, dem die Zukunft gehört - in Spanien und Europa."

Allerdings kann sich auch die jüngste Bilanz der Eintracht sehen lassen: Frankfurt hat im laufenden Wettbewerb noch kein Spiel verloren und ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. "Wir dürfen das Spiel auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen", warnte denn auch Barcelonas Trainer Xavi Hernandez, der den FC Barcelona langsam aus dem tiefen Tal zurück nach oben führt. Auch Barcelonas deutscher Torhüter Marc-André ter Stegen mahnt: "Grundsätzlich wissen wir, dass sie physisch stärker sind als wir, das ist einfach so", sagt der 29-Jährige im Interview mit RTL/ntv: "Ich glaube, das ist eine der physisch stärksten Mannschaften in der Bundesliga." Man wisse natürlich "auch um die Lust, die man auf uns hat."

Und dann ist da noch ein anderer Faktor, auf den ter Stegen hinweist: "Die Fans werden auf alle Fälle Alarm machen." Das Timing für einen großen Europapokalabend ist perfekt: Erstmals seit Pandemiebeginn vor mehr als zwei Jahren ist die Arena mit 48.500 Menschen wieder komplett ausverkauft. Den größten Feiertag der jüngeren Klubgeschichte des UEFA-Cup-Siegers von 1980 sehen Sie ab 21 Uhr live bei RTL und auf RTL+.

RB Leipzig und die "geile Möglichkeit"

Zuvor will RB Leipzig den ersten Schritt ins Halbfinale der Europa League machen: Ab 18.45 Uhr (live auf RTL+ und im Liveticker auf ntv.de) empfängt der Bundesligist Atalanta Bergamo. "Eine geile Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen", nennt Nationalspieler Lukas Klostermann den Wettbewerb, in den der Klub mit einem mitreißenden Playoff-Duell gegen die Spanier von Real Sociedad San Sebastian gestartet war, bevor sie durch den Ausschluss von Spartak Moskau direkt ins Viertelfinale einzogen.

Die Sachsen dürfen mit viel Selbstvertrauen den Angriff auf den ersten internationalen Titel der kurzen Vereinsgeschichte fortsetzen: Das jüngste 4:1 in der Bundesliga bei Borussia Dortmund sorgte für reichlich Rückenwind. Bergamo dagegen unterlag am Sonntag der SSC Neapel 1:3, zeigte aber im Achtelfinale der Europa League mit zwei Siegen gegen Leverkusen, wie stark man ist. Domenico Tedesco verwies demnach vor allem auf internationale Auftritte aus Bergamos jüngerer Vergangenheit. "Sie haben in Liverpool gewonnen, haben bei Ajax Amsterdam gewonnen und Unentschieden gegen Manchester City gespielt. So sehen wir den Gegner", sagte der 36-Jährige.

Atalantas Trainer Gian Piero Gasperini mahnte an, seine Mannschaft dürfe nicht so leichte Fehler begehen wie am Sonntag beim 1:3 gegen die SSC Neapel. "In der Europa League waren wir bis jetzt sehr konzentriert und haben wenig Fehler begangen. Das wird gegen Leipzig wichtig sein, um eine Chance zu haben. Sie sind verdammt stark", sagte der 64-Jährige.