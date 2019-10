"Die Mannschaft arbeitet nicht gegen mich"

Der Druck auf Bayern Münchens Trainer Niko Kovac wird nach zuletzt zwar erfolgreichen, aber dennoch enttäuschenden Spielen immer größer. Der 48-Jährige bietet auch durch unglückliche Sätze Angriffsflächen. Er will sich nun in jeder Hinsicht auf das Wesentliche konzentrieren.

Für einen kurzen Moment dachte Niko Kovac darüber nach, nicht mehr wie ein Dichter zu reden. Das biete offenbar zu viel Raum für irrige Interpretationen. Aber kaum drüber nachgedacht, war der Gedanke schon wieder verworfen. Zumindest erlebte der Trainer des FC Bayern einen schnellen Rückfall in philosophische Zeiten. "Die Einfachheit", erklärte er am Donnerstagmittag während der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag 15.30 Uhr im Liveticker bei ntv.de), "ist die Schwierigkeit. Aber auch die Schönheit." Und bevor daraus nun wieder etwas abgeleitet wird, was anders gemeint war, lieferte Kovac die Interpretation gleich mit: "Wenn man es einfach hält, dann wird man erfolgreich sein. Das ist immer so gewesen. Das war in der Vergangenheit so. Und das wird auch in Zukunft so sein."

Ergebniserfolgreich ist der bayrische Fußball aktuell. Nach den Liga-Dellen gegen 1899 Hoffenheim (1:2) und den FC Augsburg (2:2) gab's Siege in der Champions League gegen Olympiakos Piräus (3:2), im Alltagsbetrieb gegen Union Berlin (2:1) und am Dienstagabend beim VfL Bochum (2:1) im DFB-Pokal. Allerdings waren die Leistungen jeweils maximal dürftig. Gegen den Zweitligisten war sie gar echt erschreckend. So schlugen Kapitän Manuel Neuer und Leon Goretzka harte Töne an. Während der Mittelfeldspieler davon sprach, dass es keine Spaß mache, appellierte der Torwart an seine Mitspieler, sich selbst zu hinterfragen. Man müsse wirklich ernsthaft darüber nachdenken, wie man sich in solchen Spielen präsentiere. In Bochum war's lange Zeit peinlich.

Fehler über Fehler, kaum Bereitschaft zum Zweikampf, lautstarkes Diskutieren, teilweise sogar Schimpfen: Im Ruhrstadion waren die Münchener mit vielem beschäftigt, nur nicht mit konzentrierter Arbeit. Was den Trainer an der Seitenlinie gänzlich verzweifeln ließ. Wieder und wieder versuchte er Einfluss auf seine lethargische Mannschaft zu nehmen. Doch erst als er sein Rotationsexperiment beendete und den Angriff mit Robert Lewandowski, Philippe Coutinho und Thomas Müller belebte, kam zunehmend Druck auf.

"Die Mannschaft arbeitet nicht gegen mich"

Das augenscheinliche Verhallen der Anweisungen befeuerte die Debatte, dass es zwischen Trainer und Team nicht stimme. Der "Kicker" schrieb am Donnerstag gar von einer "Kluft" zwischen manchen Spielern und Kovac. Andere Medien stürzten sich derweil auf den am Dienstag gesagten Satz des Kroaten, dass man beim VfL sehe könne, was passiert, "wenn alle das machen, was der Trainer sagt." Kovac war nun bemüht, das Wiederaufflammen der Konfliktgerüchte in aller Klarheit zu entschärfen. "Die Mannschaft", so erklärte er, "arbeitet nicht gegen mich." Aber werde er seine Meinung weiter offen vertreten. "Wenn die Ehrlichkeit in der heutigen Zeit nicht mehr erwünscht ist, dann können wir alle einpacken und dann haben die anderen, die anders sind, bessere Chancen, besser wegzukommen. Da bin ich der Falsche."

Aber es sei eben so, dass viele Dinge angesprochen, aber aktuell von den "Jungs" nicht umgesetzt würden. "Es stimmt im Moment nicht, das ist nicht wegzudiskutieren", sagte Kovac. Als Hauptgrund hatte der Kroate ja bereits die bisweilen zu sorglose Einstellung der Spieler ausgemacht. Es sei ja schon so, dass seine Spieler zu Beginn eines Spiels "nicht da sind", heißt: nicht konzentriert und entschlossen genug handeln. Gegen Augsburg gab's in der ersten Minute ein Gegentor, gegen den VfL fehlte nicht viel zum frühen Rückstand. Eine Diskussion über taktische Details, über Strukturen, über Spielzüge und Lösungen bei Ballbesitz will Kovac nicht führen. Die aktuellen Probleme hätten "damit zu den tun, dass man den Ball von A nach B spielt." Wenn das funktioniere, wenn "sauber und einfach gespielt" werde, wenn man die Zweikämpfe annimmt und gewinnt, dann kämen Selbstvertrauen und Dominanz zurück.

Und darum geht es. Auch bei Eintracht Frankfurt. Mit mehr Leidenschaft, mit sicherem Spiel und über deutlich weniger Ballverluste. Grundsätzlich ist es aber so: "Mir ist lieber wir gewinnen die Spiele mit weniger schönem Spiel, als dass wir Spiele verlieren, in denen wir brillieren." Sein Anspruch, so ergänzt Kovac, sei das aber nicht. Denn natürlich wolle man den Fans auch schönen Fußball zeigen. Den eigenen natürlich. Nicht, dass da Missverständnisse auftreten.