Früher waren es die Supertalente, über die sich die Fans freuten. In der kommenden Saison könnte sich das ändern. Die Bundesliga wird zum Treffpunkt der alternden Gentlemen. Was da plötzlich ein mögliches scheint! Wahnsinn. Dem Gerüchte-Irrsinn sei Dank!

Kevin-Prince Boateng verspricht Hertha BSC 2023 (!) Döner. Der FC Bayern verspricht sich mit Sadio Mané neuen Weltruhm. Weltmeistermacher Mario Götze erhofft sich bei Eintracht Frankfurt womöglich etwas Ähnliches. Und Cristiano Ronaldo? Der erhofft sich, so lässt es die Zeitung "AS" heftig bimmeln, den bayrischen Sturmzentrums-Platz von Wut-Fußballer Robert Lewandowski. Willkommen in der (Bundes)-Liga der alternden Gentlemen!

Und was üben die Giganten im Karriere-Herbst für eine Faszination aus! Gut, Boateng vielleicht nur im Berliner Westend oder auf den Bolzplätzen am Gesundbrunnen, dieser runtergerockten Heimat der Hertha und seines Stars. Aber immerhin. Götzes Heimkehr dagegen drückte Mané für einen Moment aus dem nationalen Spotlight, ehe der wieder von drei bayrischen Alphatieren zum Top-Thema erhoben worden war. Und was war das für eine Show! Sogar die Allianz Arena leuchtete dem neuen Star zu Ehren. Gerne hätte man gewusst, was der Senegalesen beim Anblick der Münchner Bosse gedacht hat, die in ihrer Euphorie nur mühsam ein Platzen vor Stolz verhindern konnten. Zur richtigen Einordnung: Der Mané-Deal ist toll (keine Ironie)! Und mit 30 Jahren und in seiner absoluten Topform der vergangenen Saison gehört ihm im alternden Ensemble eigentlich auch nur eine Nebenrolle.

FC Bayern im Superlativ-Rausch

Nach allem, was man an diesem Freitagmittag weiß, haben sich Präsident Herbert Hainer, Klub-Boss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić von dem rhetorischen Kraftakt im Bauch der Allianz Arena bestens erholt. Sie hatten jeden erdenklichen Superlativ gehoben. Lediglich das Wort "historisch" hatten sie (unseres Wissens) nicht ausgepackt. Dabei war es doch wirklich eine historische Sache! Aber all das sind Kinkerlitzchen. Denn nun ist Ronaldo im Anflug. Also nicht direkt und vermutlich eigentlich auch nicht. Salihamidžić dementierte einen möglichen Wechsel am Abend natürlich. Nie und nimmer würde der FC Bayern in dieser Situation zugeben, sich ernsthaft mit Ronaldo zu beschäftigen. Selbst, wenn es so wäre. Und so bliebt das Gerücht da. Die Welt läuft heiß. Die Experten geben ihre Einschätzungen ab. Ein sinnloses Spiel. Aber ein extrem beliebtes!

Wen interessiert schon die Realität? Die Fantasie ist doch viel spannender. Und weil das so ist, sind die Gerüchte zu einem echten Geschäft geworden. Es gibt tatsächlich Menschen, die sehr viel Geld damit verdienen, anderen Menschen zu erzählen, was sie gehört haben. Und das Auditorium ist begeistert. Und malt sich die Welt schön und gigantisch. Ronaldo im Ruhrstadion. Flanke von Mané, Fallrückzieher von CR7 in 2,39 Metern Höhe, neuer Weltrekord! Götze dribbelt durchs Westfalenstadion, tunnelt Mats Hummels, ein magischer Moment, der den Weg nach zur Wüsten-WM nach Katar ebnet. Boateng verzückt das Westend mit einem Freistoß-Meisterwerk, ehe ihm dicke Eisbeutel um die Knie gewickelt werden. Und Schalke staunt über die weltmeisterliche Abschluss-Wucht von Neuzugang Sebastian Polter (und natürlich über jene von Zweitliga-Gigant Simon Terodde).

Alte(rnde) Männer braucht das Land

Es ist schon bemerkenswert: Dem Hype um junge Supertalente in der Premier League - Armel Bella-Kotchap etwa (viele wissen vielleicht nicht, dass der 20-jährige Bochumer eines der größten deutschen Abwehrtalente ist) ist der Verlockung gefolgt - setzt die Bundesliga, auch ohne Ronaldo, die Kraft der alternden Gentlemen entgegen. In München titanisiert sich Manuel Neuer zur immer größeren Legende, während der ikonische Thomas Müller jedem Angriff auf seine Unangreifbarkeit davonschleicht. Oder ihn einfach wegquatscht.

Union Berlin fasziniert sich für die herausragenden Flanken von Christopher Trimmel. Der VfL Bochum begeistert sich für die Extravaganz von Torwart Manuel Riemann und die Ermüdlichkeit von Kapitän Anthony Losilla. Und bei Borussia Dortmund träumen sie noch immer davon, dass ihnen Marco Reus mal wieder einen großen Titel schenkt (Meisterschaft oder Champions League oder einfach mal guten Fußball). Klar, auch Jamal Musiala und Florian Wirtz sind noch da, sorgen für Faszination und Begeisterung. Aber eine Hauptrolle nimmt lediglich Jude Bellingham ein (nachdem Erling Haaland die Liga Richtung Manchester verlassen hat). Die Bundesliga setzt in diesem Sommer ein Statement: Alte(rnde) Männer braucht das Land. Und was nicht alles noch möglich scheint!

Der Teilzeit-Motivierte, man kennt ihn als Gareth Bale, braucht auch noch einen Verein, der ihm die Möglichkeit zum Training gibt. Sein Versprechen: kein Ärger (eher Zustimmung) bei ausbleibenden Einsätzen. Bale möchte nur noch einmal glänzen. Mit Wales. Bei der vorweihnachtlichen WM. Danach endet seine Karriere. Vielleicht heuert er vorher noch am mondänen Mittellandkanal an? Er könnte sich dort mit Legende Max Kruse abwechseln, wenn der mal wieder zum Pokern in den Staaten weilt. Südafrika-Kante Hlompho Kekana (37, defensives Mittelfeld, für alle, die es nicht wussten) ist ebenfalls auf Vereinssuche. Real Madrids so freundlicher Außenverteidiger Marcelo und das einstige Mega-Talent Giovani dos Santos (33, eher hängende Spitze) lauern auf lukrative Aufträge, auch Diego Costa (33) und Jo (35, beide sind Stürmer) freuen sich über Angebote. Ach, ist das alles herrlich sinnlos.