Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am 23. November in die Weltmeisterschaft 2022, zwei Tage nach dem offiziellen Eröffnungsspiel. Das wiederum ist gar nicht die erste Paarung des Turniers in Katar - sondern sogar erst die dritte, wie die nun veröffentlichen Ansetzungen zeigen.

An der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ist so einiges ungewöhnlich. Die erstmalige Austragung am Jahresende, der den mitteleuropäischen Fußball-Enthusiasten die viel zitierte Aussicht auf Vorrundenpartien mit Glühwein in der Hand bietet. Wobei das vor allem dem heißen katarischen Sommer geschuldet ist, der den Profis nicht zuzumuten ist und der somit eine Verlegung weg vom gewohnten Termin im Juni und Juli zur Folge hatte.

Auch die Vergabe des Turniers an ein Land, dessen fußballerische Tradition im Weltmaßstab überschaubar ist, ist wohlwollend ausgedrückt etwas Besonderes. Sie lässt sich aber sich ganz gut damit verbinden, dass Katar den modernen Fußball inzwischen massiv prägt. Davon zeugen beispielhaft die Investments bei Paris St. Germain im Großen und beim FC Bayern im vergleichsweise Kleinen - dem der deutsche Rekordmeister neben jährlichen Millionenzahlungen einen anhaltenden Konflikt mit dem eigenen Anhang verdankt.

Vergleichsweise zwar weitaus weniger kritikwürdig, aber dennoch ungewöhnlich an der WM in Katar ist auch der Spielplan. Denn die Nationalmannschaft des Gastgebers, auf dessen Baustellen seit der Vergabe im Jahr 2010 zahlreichen Medienberichten zufolge rund 6500 Arbeiter ums Leben gekommen sind, bestreitet zwar am 21. November das offizielle Eröffnungsspiel der 22. Fußball-Weltmeisterschaft. Es wird allerdings schon der dritte Anpfiff sein, der an diesem Tag im Emirat am Persischen Golf ausgeführt wird.

Denn Katar und Ecuador eröffnen zwar um 17 Uhr deutscher Zeit das die Interkontinentalmeisterschaft feierlich. Vorher duellieren sich allerdings schon Afrikameister Senegal gegen die Niederlande (11 Uhr) und England gegen den Iran (14 Uhr) um die ersten Punkte und den bestmöglichen Start ins Turnier. Das geht aus dem in der Nacht nach der Auslosung veröffentlichen Spielplan hervor. Gründe für diese kurios anmutende Ansetzung liefert der Weltverband FIFA nicht mit, was allerdings nicht verwundert beim Hinweis darauf, dass der Verband um Chef Gianni Infantino auch jegliche Kritik am Ausrichter und etwa dessen desaströser Menschenrechtsbilanz gelinde gesagt ignoriert.

Auch die deutsche Nationalmannschaft weiß nun, wann sie die ersten Schritte zum anvisierten fünften Titel nehmen kann. Zum Auftakt geht es am 23. November um 14 Uhr deutscher Zeit gegen Japan, das Topspiel der Gruppe E gegen Spanien ist für den 27. November um 20 Uhr angesetzt. Das abschließende Vorrundenspiel steigt am 1. Dezember um 20 Uhr, der Gegner ist noch offen - die Playoffs zwischen Costa Rica und Neuseeland finden erst Mitte Juni statt. Siebenmal möchte die DFB-Elf in Katar auflaufen und die WM mit einem Sieg beenden, wenn es nach Kapitän Manuel Neuer geht: "Für mich gibt es da nur ein Ziel, das ist der Weltmeister-Titel. Wir haben uns bei den jüngsten Turnieren nicht mit Ruhm bekleckert und wollen das wieder gutmachen."