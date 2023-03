Der FC Bayern ist ein Hort der Seriosität in Europa. Er ist kein Klub, der in Panik verfällt. Gerade deswegen löst der Nagelsmann-Hammer überall ein großes Echo aus. Von Portugal bis nach England blicken die Menschen nach München und staunen. Ein Bayern-Spieler fühlt sich "überrumpelt".

Fußball-Europa schaut zur Säbener Straße. Nach den übereinstimmenden Medienberichten vom späten Donnerstagabend über die Trennung von Trainer Julian Nagelsmann dürfte die Nacht auch bei den Bossen des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München eher unruhig gewesen sein - selbst wenn die Nachfolge schon geklärt sein soll.

Wie der TV-Sender Sky berichtete, soll es heute einen Termin bei den Bayern-Bossen geben, bei dem Nagelsmann von der Entlassung in Kenntnis gesetzt werde - lesen konnte er davon allerdings schon in Zeitungen von Frankreich über England bis Spanien. Am ersten Tag der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland sorgten die Berichte über die Trennung international für großes Echo, das auch den Nationalspielern der Bayern auf ihren Dienstreisen nicht entging.

João Cancelo wurde prompt mit der Nachricht konfrontiert. "Das habe ich nicht gewusst. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich möchte mich bei Trainer Nagelsmann bedanken, denn er war es, der mich bei Bayern haben wollte, ebenso wie die Klubführung", sagte der von Manchester City ausgeliehene Außenverteidiger beim TV-Sender Sport TV nach dem 4:0 mit Portugal gegen Liechtenstein. "Das hat mich überrumpelt. Ich wünsche ihm alles Glück der Welt. Wenn ich ankomme, werde ich versuchen, mich so gut wie möglich in das Konzept des neuen Trainers einzufügen."

England freut sich auf Duell Tuchel gegen Guardiola

Sollten die Planungen des DFB weiter gelten, könnte sich auch Joshua Kimmich an diesem Freitag direkt dazu äußern: Der Kapitän der Nationalmannschaft ist am frühen Nachmittag (13 Uhr) für die Pressekonferenz neben Bundestrainer Hansi Flick vorgesehen, den Nagelsmann im Sommer 2021 als Coach der Münchner beerbt hatte. Eine pikante Personalie: Kimmich galt als einer der letzten Vertrauten des nun wohl ehemaligen Bayern-Trainers.

In England wurde Nagelsmann sofort mit dem bald vakanten Trainerosten bei den Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Auf der Insel träumten sie aber auch schon vom kommenden Viertelfinale der Champions League der Bayern unter Tuchel gegen Manchester City mit dem ehemaligen Bayern-Coach Pep Guardiola. In Deutschland bekäme der Klassiker im Bundesliga-Titelkampf am 1. April zwischen Tuchels Ex-Klub Borussia Dortmund und den in der Tabelle hinter den BVB gerutschten Bayern einen weiteren Brisanz-Bonus.

Der "Bild" zufolge soll Tuchel schon am Montag das erste Mal das Training bei den Bayern leiten, gegen die er als Trainer noch von Paris Saint-Germain im Finale der Champions League 2020 verloren hatte. Ein Jahr später hatte er den Titel in der europäischen Meisterklasse mit dem FC Chelsea gewonnen, im September vergangenen Jahres war er bei den Blues aber entlassen und seitdem immer wieder mit großen Clubs in Europa in Verbindung gebracht worden.

Sollten sich die Medienberichte bestätigen, dürfte eine der spannenden Fragen sein, warum es bei den Bayern auf einmal und scheinbar so schnell ging. Der "Kicker" berichtete allerdings, dass Tuchel und die Münchner seit einigen Tagen bereits in Kontakt gestanden hätten. Die Pleite der Bayern in Leverkusen dürfte dann wohl die Entscheidung der Bayern-Bosse befeuert haben.