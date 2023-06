Lange muss die portugiesische U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft zittern, dann sorgt ein ehemaliger Profi des FC Bayern München für die Erlösung: Per Elfmeter in den Schlussminuten bringt Tiago Dantas Portugal doch noch ins Viertelfinale. Die Niederlande sind dagegen ausgeschieden.

Außenseiter Georgien hat überraschend erstmals das Viertelfinale einer U21-EM erreicht und ist dort möglicher Gegner der deutschen Mannschaft. Dem Co-Gastgeber reichte in Tiflis ein 1:1 (1:1) gegen die Niederlande, um mit fünf Punkten den Gruppensieg zu holen. Georgien träfe am Samstag auf das DFB-Team, sollte sich der Titelverteidiger doch noch für die K.-o.-Runde qualifizieren.

Platz zwei in der Gruppe und damit ebenfalls das Ticket für die K.-o.-Runde sicherte sich Portugal durch ein 2:1 (0:0) gegen Belgien, der ehemalige Bayern-Profi Tiago Dantas erzielte erst in der 89. Minute das Siegtor. Die Portugiesen bekommen es nun mit England zu tun, Belgien und die Niederlande sind ausgeschieden. Georgien ging nach einem schönen Solo durch Zuriko Davitashvili (42.) in Führung. Nach dem Ausgleich durch Kenneth Taylor (45.+6) drängten die Niederländer auf den Siegtreffer, der aber nicht mehr fallen wollte.

Die unter Siegzwang stehenden Portugiesen gingen durch Joao Neves (56.) in Führung, ehe Belgien durch den Ausgleich von Yorbe Vertessen (65.) vom Viertelfinale träumen dürfte. Tiago Dantas, der in der Saison 2020/21 auf zwei Bundesliga-Einsätze für die Bayern gekommen war, verwandelte kurz vor Schluss einen Foulelfmeter - und sprach anschließend vom "wichtigsten Tor in meiner Karriere".

Beim FC Bayern konnte sich Dantas nie durchsetzen, obwohl der damals 19-Jährige auf ausdrücklichen Wunsch des damaligen Cheftrainers Hansi Flick verpflichtet worden war. 69 Minuten durfte er in der Bundesliga spielen, bei sieben Einsätzen in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters gelang dem Talent keine einzige Torbeteiligung. Schon nach einer Saison kehrte der Mittelfeldspieler zu Benfica Lissabon zurück. In der vergangenen Saison spielte der U21-Held in Griechenland für PAOK Saloniki. In seinem 17. Spiel für die U21 seines Landes gelang ihm nun sein erster Treffer. Der Zeitpunkt hätte kaum besser sein können.