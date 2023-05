Jürgen Klopp droht nach seinen Vorwürfen gegen Schiedsrichter Paul Tierney eine Strafe. Die FA hat ihn angeklagt, der 55-Jährige kann bis Freitag dazu Stellung nehmen. Dem Coach des FC Liverpool droht als Wiederholungstäter eine empfindliche Geldstrafe oder gar eine Sperre.

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool ist wegen seiner Schiedsrichter-Kritik nach dem 4:3-Heimsieg am Sonntag im Premier-League-Topspiel gegen Tottenham Hotspur vom englischen Fußballverband FA angeklagt worden. Ihm droht als Wiederholungstäter eine empfindliche Geldstrafe oder gar eine Sperre. Klopp hat bis Freitag Zeit, seine Sicht der Dinge in einer Stellungnahme an die FA darzulegen.

Klopp hatte nach dem Siegtreffer aggressiv vor dem vierten Offiziellen gejubelt, den Hauptschiedsrichter Paul Tierney griff er verbal an. Der Vorwurf der Anklage lautet, Klopp habe sich in Interviews nach dem Spiel "unangemessen" verhalten. Es gehe um Angriffe auf die Integrität des Schiedsrichters, persönliche und/oder beleidigende Äußerungen und den Vorwurf, er bringe "das Spiel in Verruf".

Klopp gab zu, er habe mit seiner Verbalattacke gegen Tierney ("Weiß nicht, was er gegen uns hat") "eine Box geöffnet, die ich besser geschlossen gehalten hätte". Auch sein Jubel mit fliegenden Fäusten in Richtung des Vierten Offiziellen "hätte niemals passieren dürfen. Es geschah aus der Emotion heraus, aus Wut - und das ist nie ein guter Ratgeber." Klopp verriet, dass ihm Tierney dafür die Rote Karte habe zeigen wollen. "Rot, wofür?", habe er verständnislos gerufen. Letztlich kam der 55-Jährige mit Gelb davon.

Dennoch beschwerte er sich im Anschluss über das Verhalten von Tierney ("nicht in Ordnung"). Er wisse, dass dieser "nicht absichtlich" gegen die Reds entscheide, betonte Klopp jetzt, "aber wir haben nun mal diese Geschichte. Die Schiedsrichter sind jetzt richtig sauer auf mich und behaupten, ich würde lügen - ich habe nicht gelogen." Zuvor hatte die Profischiedsrichter-Vereinigung Klopps Vorwürfe "entschieden" zurückgewiesen. Tierney habe sich "durchweg professionell" verhalten, auch bei der Verwarnung für Klopp.