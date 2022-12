Die Fußballerinnen des FC Bayern lassen das Jahr erfolgreich ausklingen. Mit einem Sieg gegen Benfica Lissabon runden die Münchnerinnen die erfolgreiche Gruppenphase in der Champions League ab. Doch im Fernduell hat der FC Barcelona die Nase vorn.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Gruppensieg in der Champions League verpasst. Die Mannschaft des norwegischen Trainers Alexander Straus bezwang am Mittwochabend auf dem heimischen Campus Benfica Lissabon zwar mit 2:0 (0:0) und feierte einen erfolgreichen Jahresabschluss. Jedoch rutschte die punktgleiche Spitzenmannschaft des FC Barcelona im Parallelspiel nicht aus.

Die Katalaninnen deklassierten das punktlose Schlusslicht FC Rosengard aus Schweden mit 6:0 (3:0). Der FC Bayern und Barça waren beide schon vor dem Gruppenfinale für die K.-o.-Runde qualifiziert. Die Spanierinnen haben das deutlich bessere Torverhältnis.

Mit einem Doppelpack in der 51. und 75. Minute bescherte Offensivspielerin Klara Bühl den Münchnerinnen ihren fünften Sieg in der Gruppenphase. Die Engländerin Georgia Stanway, die den FC Bayern im spektakulären Hinspiel nach einem 0:2-Rückstand mit zwei späten Treffern noch zum 3:2-Erfolg geführt hatte, bereitete beide Treffer vor. Die Gastgeberinnen kontrollierten die Begegnung, ohne die angeschlagene Spielführerin Lina Magull fehlte jedoch oftmals die ordnende Hand im Mittelfeld.

Am Donnerstag könnte derweil der VfL Wolfsburg als Gruppensieger in die Runde der letzten Acht einziehen. Um Rang eins in der Gruppe B sicher zu behaupten, ist dafür aber ein Sieg beim österreichischen Titelträger SKN St. Pölten erforderlich. Viertelfinale und Halbfinale werden am 20. Januar ausgelost, ein deutsches Duell ist nicht ausgeschlossen.