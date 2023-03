Der FC Bayern stellt Thomas Tuchel als seinen neuen Trainer vor. Der frühere BVB-Coach folgt damit offiziell auf den überraschend entlassenen Julian Nagelsmann. Er erhält einen Vertrag bis 2025. Darüber hinaus nennt der Klub Gründe für die Trennung vom bisherigen Trainer.

Thomas Tuchel ist der neue Trainer des FC Bayern, das bestätigt der Fußball-Bundesligist. Er erhält dem Klub zufolge einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Der 49-Jährige folgt damit auf den überraschend entlassenen Julian Nagelsmann.

Neben dem ehemaligen Coach, der seinen Job im Sommer 2021 angetreten hatte, müssen auch Nagelsmanns Assistenztrainer Dino Toppmöller, Benjamin Glück und Xaver Zembrod den Verein verlassen. "Als wir Julian Nagelsmann im Sommer 2021 für den FC Bayern verpflichtet haben, waren wir überzeugt, mit ihm langfristig zusammenzuarbeiten - und dies war auch bis zuletzt das Ziel von uns allen", sagt Vorstandschef Oliver Kahn laut Vereinsmitteilung. Doch die Stimmung habe sich gedreht: "Nun sind wir aber zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die Qualität unseres Kaders - trotz der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr - zunehmend seltener gezeigt hat. Nach der WM haben wir immer weniger erfolgreich und attraktiv gespielt, die starken Leistungsschwankungen haben unsere Ziele in dieser Saison infrage gestellt, aber auch über diese Saison hinaus. Deshalb haben wir jetzt reagiert."

Salihamidzic "bedauert die Trennung"

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sprach von der "schwierigsten Entscheidung" in seiner Zeit als Verantwortlicher. "Ich bedauere die Trennung von Julian", so der frühere Profi. Dennoch sei die Entscheidung gefallen, sich zu trennen. "Ich bin Julian sehr dankbar für das, was er für den FC Bayern getan hat und wünsche ihm alles Gute."

Die Bayern überzeugten in der aktuellen Spielzeit in der Champions League mit acht Siegen aus acht Spielen, absolvieren allerdings ihre schlechteste Bundesligasaison seit elf Jahren. Jüngst verloren sie bei Bayer Leverkusen 1:2 und rutschten in der Tabelle hinter Borussia Dortmund auf Platz zwei ab. Nach der Länderspielpause kommt es in München am 1. April zum direkten Duell der beiden Spitzenteams.

Tuchel ab Montag beim Training

Tuchel wird das Training erstmals am Montag leiten. Der 49-Jährige wird die Münchner auf den Klassiker gegen die Dortmunder nach der Länderspielpause vorbereiten und soll nun die Saison erfolgreich zu Ende bringen. Der FC Bayern steht in der Bundesliga auf Tabellenplatz zwei, im DFB-Pokal und in der Champions League ist der Klub ebenfalls noch vertreten. Das Triple ist möglich. Offiziell als Trainer präsentiert wird der zuletzt vereinslose Topcoach an diesem Samstag um 12 Uhr in der Allianz Arena.

Zuletzt war er beim FC Chelsea tätig, wo er Ende des vergangenen Jahres gehen musste. Mit dem Klub hatte er 2021 die Champions League gewonnen. 2018 war Tuchel bereits heißer Kandidat bei den Bayern auf den Trainerposten. Doch die Münchner zögerten für Tuchel zu lange. Er ging nach zu Paris St. Germain, Bayern engagierte letztlich Niko Kovac. Zuletzt mussten die Bayern fürchten, dass ihnen ihr Traumtrainer Tuchel erneut durch die Lappen gehen würde. Tottenham Hotspur war an ihm dran, bei Real Madrid war er perspektivisch als Ancelotti-Erbe im Gespräch. Der Posten des englischen Nationaltrainers von Gareth Southgate soll ihn gereizt haben.