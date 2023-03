Der FC Bayern trennt sich von Trainer Julian Nagelsmann. Nach Medienberichten wirft der deutsche Rekordmeister den Coach mit sofortiger Wirkung raus. Demnach soll der derzeit vereinslose Thomas Tuchel Favorit auf die Nachfolge sein.

Der FC Bayern drückt den Panikknopf und trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Julian Nagelsmann. Das berichtet unter anderem die "Bild"-Zeitung. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber bislang weder vom Klub und auch nicht vom Coach selbst. Gegenüber des "Kicker" sagte Nagelsmann am späten Abend, dass er noch nichts gehört habe. Das Gerücht über die Trennung hatte sich über den italienischen Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano um kurz nach 21.00 Uhr verbreitet.

Laut "Kicker" soll der Rekordmeister bereits einen Nachfolger im Auge haben: Thomas Tuchel. Der Trainer soll demnach bereits mit den Münchnern Gespräche geführt haben. Seit seinem Aus im Spätsommer 2022 beim FC Chelsea ist Tuchel auf Jobsuche. Zuletzt war er mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht worden. Unter anderem mit den Tottenham Hotspur, mit Inter Mailand und sogar eine Rückkehr zu Ex-Klub Paris St. Germain wurde in den Medien diskutiert.

Sollten sich die Medienberichte über die Trennung bewahrheiten, wäre es das krachende Ende einer Liaison, die eigentlich auf mindestens fünf Jahre angelegt war. Im Sommer 2021 war Nagelsmann als Nachfolger von Hansi Flick zum FC Bayern gewechselt und sollte dort eine Ära einleiten. Am Ende der ersten Saison stand "nur" die Meisterschaft, in der Champions League scheiterte das Team bereits im Viertelfinale an Dorfklub FC Villarreal, im DFB-Pokal gab es bei Borussia Mönchengladbach in der zweiten Runde eine 0:5-Klatsche.

In dieser Saison ist das Triple zwar noch möglich, in der Bundesliga ist die Mannschaft aber nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen (1:2) zuletzt auf Rang zwei, hinter dem großen Rivalen Borussia Dortmund, abgesackt. Und in der Champions League wartet mit Manchester City im Viertelfinale die wohl denkbar schwerste Aufgabe im Weltfußball.