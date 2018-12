Die drei Bundesligisten stehen im Achtelfinale der Champions League vor schweren Aufgaben. Der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04 bekommen es allesamt mit Teams aus der englischen Premier League zu tun.

In der Fußball-Champions-League stehen die Achtelfinalpaarungen fest: Der deutsche Meister FC Bayern München trifft auf den FC Liverpool. Der Tabellenführer der Bundesliga, Borussia Dortmund, bekommt es mit Tottenham Hotspur zu tun. Der FC Schalke 04 tritt in der Runde der 16 besten Teams Europas gegen Manchester City an. Damit treten die drei deutschen Mannschaften allesamt gegen Teams aus der englischen Premier League an. Die Hinspiele finden am 12./13. und 19./20. Februar kommenden Jahres statt. Die Rückspiele hat der europäische Verband Uefa für den 5./6. und 12./13. März terminiert.

Mit den Reds erwarte den FC Bayern ein echter "Brocken", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Aber darauf freut man sich als Spieler. Liverpool ist die Mannschaft der Stunde. Sie sind Tabellenführer in England, spielen guten Fußball, sehr körperbetont, geben Gas." BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sprach nach der Auslosung von einem "richtigen Highlight für die Fans". Tottenham seie ein starker Gegner, "die Chancen stehen fifty-fifty. Die Mannschaft ist topbesetzt. Wir sind auch stark, es wird interessant. Das ist ein schweres Los für die Bayern, die haben aber auch die Möglichkeit zu gewinnen".

Wiedersehen mit Sané

Für die Gelsenkirchener kommt es im Achtelfinale zu einemm Wiedersehen mit dem deutschen Nationalspieler und früheren Schalker Leroy Sané. In die Partien mit dem englischen Meister um den früheren Bayern-Coach Josep Guardiola geht der Revierclub als klarer Außenseiter. Im Achtelfinale der Champions League wird auch zum ersten Mal in der Historie des Wettbewerbs der Videobeweis zum Einsatz kommen. Die Einführung des Hilfsmittels hatte die Uefa vorgezogen.

Die weiteren Duelle: Atletico Madrid gegen Juventus Turin, Manchester United gegen Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais gegen FC Barcelona, AS Rom gegen FC Porto, Ajax Amsterdam gegen Real Madrid.

