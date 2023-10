Der FC Liverpool gewinnt das Derby gegen den FC Everton in Überzahl. Mann des Spiels ist wieder einmal Starstürmer Mohamed Salah. Auch Manchester City siegt und übernimmt zumindest vorerst die Tabellenführung. Der FC Arsenal rettet sich im London-Duell erst ganz spät.

Der FC Liverpool bleibt nach einem Sieg im 243. Merseyside-Derby Titelverteidiger Manchester City in der Premier League auf den Fersen. Die Mannschaft von Jürgen Klopp gewann am neunten Spieltag, der vom Tod der englischen Fußball-Legende Bobby Charlton überschattet wurde, gegen den Stadtrivalen FC Everton mit 2:0 (0:0) und liegt weiter nur einen Zähler hinter City. Der Triple-Gewinner besiegte Brighton & Hove Albion 2:1 (2:0). Beide Teams können am Montag noch von Tottenham Hotspur überholt werden.

Im Stadion Anfield wurde zunächst der Opfer des Nahost-Krieges gedacht, die Spieler trugen aus diesem Anlass Trauerflor. Dann begannen beide Teams mit viel Schwung, bevor der FC Liverpool zunehmend die Kontrolle übernahm. In der 37. Minute schwächte sich Everton selbst. Ashley Young, der bereits nach 18 Minuten für sein hartes Einsteigen gegen Luis Diaz eine Gelbe Karte kassiert hatte, wurde nach einem erneuten Foul an Diaz mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, während auf der anderen Seite Ibrahima Konate nach der Pause nach einer ähnlichen Aktion auf dem Feld bleiben durfte. "Ich kann den Frust bei Everton absolut verstehen", sagte Klopp.

Liverpool tat sich trotz der Überzahl-Situation schwer, bis Michael Keane ein Handspiel unterlief und Salah den fälligen Strafstoß verwandelte. In der Schlussphase brachte ein Konter von Liverpool durch Darwin Núñez und Salah die Entscheidung.

Einen Punkt mehr als Liverpool hat weiter Titelverteidiger Manchester City auf dem Konto. Julian Alvarez (7.) und Erling Haaland mit seinem neunten Liga-Tor der Saison (19.) brachten die Hausherren vor der Pause in Führung, für die Gäste verkürzte Barça -Leihgabe Ansu Fati (73.). In der Nachspielzeit kassierte City-Verteidiger Manuel Akanji (90.+5) noch die Gelb-Rote Karte. Teammanager Pep Guardiola dachte nach der Partie auch an den verstorbenen Charlton. "Wenn wir kommende Woche bei Manchester United spielen, werden wir ihm unsere letzte Ehre erweisen", sagte Guardiola.

Der FC Arsenal verpasste am Abend durch ein 2:2 (0:1) beim FC Chelsea den möglichen Sprung auf Rang eins. Declan Rice (77.) und Leandro Trossard (84.) retteten das späte Remis, damit bleiben die Gunners ungeschlagen. Cole Palmer per Foulelfmeter (15.) und Michailo Mudryk (49.) hatten Chelsea zunächst nach vorne gebracht.